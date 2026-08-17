聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／能降發炎助修復 PRP並非萬靈丹

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，施打PRP並非萬靈丹，療效不是每個人都相同。圖／123RF
醫師提醒，施打PRP並非萬靈丹，療效不是每個人都相同。圖／123RF

近年「再生醫療」蔚為風潮，從膝蓋關節退化、肌腱受傷到運動傷害，不少人注射PRP（高濃度血小板血漿）治療。一針動輒數千甚至上萬元，真的可以讓磨損的軟骨長回來、斷裂的肌腱再長好，甚至加速骨折癒合嗎？台安醫院骨科主治醫師林佑璉表示，PRP並非萬靈丹，它主要是減少發炎損傷與疼痛，幫助組織修復

PRP不是憑空製造新軟骨

PRP治療是抽取患者自身血液，經離心處理後，提高血小板等成分的濃度，再注射至患部。林佑璉指出，PRP治療的概念，是利用其中的生長因子等成分，調節受傷部位的發炎反應，進而啟動人體組織修復。

「它不是打下去，就長一大片新的東西出來。」林佑璉說，坊間會將PRP宣傳為「軟骨再生」、「肌腱再生」，容易讓患者產生過度期待。PRP比較合理的理解，是協助改善局部發炎與疼痛，讓身體自身的修復機制發揮作用，而不是憑空製造新的軟骨、肌腱或骨頭。

PRP治療效果個體差異大

哪些人適合PRP治療？林佑璉指出，臨床常應用在部分肌腱疾病、慢性發炎性運動傷害，以及部分退化性關節炎問題。像肌腱反覆發炎、長時間沒有改善，經醫師評估後，PRP可能成為治療選項之一。部分膝關節退化患者也會接受PRP注射，希望改善疼痛與功能，但療效並非人人相同。

林佑璉強調，PRP最大的問題之一，就是「個體差異很大」。由於PRP來自患者本身的血液，每個人的年齡、血液狀況、血小板濃度及生長因子條件不同，加上受傷部位、疾病嚴重程度、PRP製備方式及注射位置不同，都可能影響治療效果。因此，不能看到別人打了有效，就認為自己接受相同治療一定有用。

不是濃度愈高療效愈好

市場上的PRP名稱與製程五花八門，從高濃度PRP到不同形式的製劑都有。林佑璉提醒，濃度並非愈高就代表療效愈好，最重要的是「診斷是否正確、適應症是否合適，以及有沒有打在真正需要治療的位置」，不能把PRP當成任何疼痛都能處理的神針。

至於骨折後打PRP，能不能讓骨頭長得更快？林佑璉認為，骨折治療的核心是「復位、穩定與固定」，創造良好的癒合環境，讓人體的骨細胞逐步完成修復。若骨頭持續不穩定或骨折位置沒有妥善處理，不能期待單靠PRP就能解決問題。

民眾常把「骨折」與「骨裂」想成兩種不同疾病，林佑璉表示，骨裂也是骨折的一種，有些細微骨折外觀沒有明顯變形，醫學上只要骨頭連續性遭到破壞，就屬於骨折，主要差別在骨折型態、位置及是否移位，應透過X光、超音波、電腦斷層或磁振造影檢查才能確認。

林佑璉說，外傷後，若局部明顯「紅、腫、熱、痛」，一承受外力或負重就劇痛，甚至出現肢體變形、骨頭突出等情況，應盡快就醫。若懷疑骨折時，第一時間最重要的是「不要亂動」，應先固定受傷部位並冰敷，立即就醫接受影像檢查。

林佑璉提醒，骨折恢復期間應維持均衡飲食，攝取足夠蛋白質、鈣質與維生素D等骨骼修復所需營養。而鈣質是建構與維持骨骼健康的重要關鍵，建議可多補充牛奶、起司、小魚乾及黑芝麻等。

修復

延伸閱讀

不孕找不到原因？醫：受精卵著床路上的小障礙 「這問題」需優先考量

老花雷射有必要嗎？眼科醫師親揭老花合併近視雷射手術真實體驗

中國大陸再生醫療發展快 石崇良揭台灣優勢盼年底產本土製劑

近視雷射邁入4.0新時代！全光波近視雷射打造「數位眼球雙胞胎」看得清、看得久、看得更舒服

相關新聞

根除幽門螺旋桿菌 減少共食、別吃太鹹

為降低胃癌發生率，國健署今年起針對四十五至七十四歲提供終身一次免費幽門螺旋桿菌篩檢，採檢糞便，與大腸癌篩檢方式相同，台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂表示，此篩檢與策略被國際公衛界譽為「一石兩鳥」，取一次糞便能做兩種癌症檢查。

幽門螺旋桿菌除菌後複檢 醫師籲政府補助

台大研究發現，原住民感染幽門螺旋桿菌者用藥除菌率百分之八十五，一成五除菌失敗，仍有罹患胃癌風險。今年公費胃癌篩檢人數應超過百萬，依陽性率二成估計，廿萬人為感染者，其中三萬人恐投藥失敗，醫師建議，國健署編列複檢費用預算，別讓此公費篩檢功虧一簣。

台大與國健署調查報告 300萬人胃癌風險高

胃癌與感染幽門螺旋桿菌息息相關，台大醫院與國健署合作篩檢計畫，完成國內首度大規模幽門螺旋桿菌盛行率調查報告，各縣市共一萬三一八人接受篩檢，陽性人數達一八七四人，陽性率百分之十八點二，胃癌高風險族群超過三百萬人。

健康你我他／熱氣球驚奇旅 備用藥神救援

去年暑假，我和外子為了體驗夢寐以求的熱氣球之旅，前往土耳其展開10天旅行。

暑假疫情升溫 新冠疫苗打了沒？

適逢暑假旅遊旺季，新冠疫情升溫，許多人致電醫療院所詢問新冠疫苗施打事宜，衛福部已宣布全民接種公費新冠疫苗到9月28日，只要出生滿6個月以上且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，皆可考慮施打新冠疫苗，以提升自身與群眾保護力。

健康名人堂／四癌死亡率不降反升 防治有缺口

63歲的胡小姐，腹痛與異常出血持續一年，卻未警覺可能是癌症警訊，直到因其他問題就醫，確診第三期子宮內膜癌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。