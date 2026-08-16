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循排灣古禮結盟...中研院與屏東佳平部落成手足 陳建仁獲賜名

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
佳平部落賜家名予中研院民族所，中研院院長陳建仁上台代表受贈佳平部落信物陶甕。圖／中央研究院提供
佳平部落賜家名予中研院民族所，中研院院長陳建仁上台代表受贈佳平部落信物陶甕。圖／中央研究院提供

中研院民族學研究所今日與屏東縣泰武鄉kaviyangan佳平部落舉行排灣族傳統「masanvetjek（結盟）」儀式，正式締結互為手足(vetjek)的文化承諾。佳平部落tjerelai家族也將36卷記錄部落創始、五年祭祭儀及改宗天主教等具時代意義的錄音檔案，交由民族所典藏，象徵雙方對彼此長期陪伴與合作的肯認，也為未來持續深化文化保存與傳承工作奠定新的基礎。

中研院院長陳建仁表示，民族所與佳平部落的因緣，最早可追溯至共同守護國寶「mulitan祖靈柱」。自2020年雙方攜手策辦「召喚Kaviyangan的記‧藝—回佳」展覽以來，歷經六年實體展覽與線上展示的合作，逐步跨越學術機構與原住民族部落的界線，累積深厚的信任與情誼。此次雙方依循排灣族古禮締結盟約，是推動知識回歸部落主體的重要里程碑，未來也將持續攜手守護文化的保存與傳承。

中研院表示，本次結盟儀式由佳平部落傳統領袖zingrur家族帶隊，在族人呼喊、古謠及鳴槍聲中進場，並由部落執行長kalayngan和監察家族tjaljavulungan進行「emayam（點禮、驗禮）」，揭開結盟序幕。為展現家族接納手足的情誼，zingrur家族代表進行「papuqumaq（賜家名）和papungadan（賜人名）」儀式，授予民族所「vavulengan」之家名，寓意眾人仰望之學術頂峰，亦象徵「祖靈柱mulitan」於vavulengan家屋中安居。同時，為陳建仁與民族所所長周玉慧賜予人名，雙方互贈傳統結拜禮。

隨後，伴隨悠揚的排灣族傳統鼻笛聲，由部落執行長kalayngan進行「penaljang（昭告祖靈）」與「tjemuleng ta vava（敬酒）」，向祖靈與族人宣告本院民族所與佳平部落正式結盟。

結盟儀式後，舉行「mamazangiljan ti ljaljangalan a lja zingrur口述卡帶」捐贈儀式。此次捐贈的36卷珍貴口述錄音，由佳平部落第十七代領袖胞弟周林義治先生於民國90年代親自錄製，內容記錄部落創始、傳統祭儀更迭，以及傳統領袖運用政治智慧協調區域關係的歷史經驗，為佳平部落珍貴的口述歷史與文化記憶。

中研院民族所所長周玉慧表示，這批口述錄音的典藏，讓部落累積的歷史經驗與族群知識，得以進入公共文化保存體系，並透過研究、典藏與再詮釋，延續原住民族在當代社會中的文化生命。而周林義治先生的孫子周政君kui tjerelai亦分享，祖父留下的聲音紀錄，是後世理解佳平部落歷史與文化的重要記憶，也承載著部落面對時代變遷、守護文化主體性的力量。

最後，活動在全體與會人員共同跳「zemiyan（圍舞）」，並進行「papukizing（成為一家人禮）」，由佳平部落致贈中研院象徵同灶吃飯的大湯匙(kadang)，在共享家人情誼的象徵中為結盟儀式畫下句點。

屏東 陳建仁 中研院

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