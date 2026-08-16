在高雄IKEA吃魚排附贈「隱形眼鏡」？業者坦承沾黏在冷凍魚排上

IKEA高雄店餐廳傳出鮭魚菲力魚排出現類似隱形眼鏡的塑膠片異物，一對情侶吃完後肚子不舒服。高市衛生局稽查後表示，業者坦承照片屬實，塑膠片疑似沾黏在冷凍鮭魚排上，內部已修改作業流程，會確保鮭魚排完成解凍後無塑膠沾黏再使用製餐。

一名消費者在threads發文指稱，7月8日與男友在高雄IKEA吃鮭魚菲力，吃到一半發現有類似隱形眼鏡的塑膠片，馬上跟工作人員反映，對方更換新魚排，然而已經完全沒有胃口，吃完後約半小時，兩人皆感到不舒服，上完廁所後有好轉未就醫。

消費者說，事發當天立即寫信向給客服告知此事，等了一周都沒有回音，再傳了一則郵件才獲得回覆，業者決定以餐券進行補償。

衛生局表示，今日獲報後派員查察，現場檢視食材未發現異物，不過業者坦承照片所示屬實，將依「食品安全衛生管理法」第15條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者向衛生局人員說明，該塑膠片疑似沾黏於冷凍鮭魚排上，已修改作業流程，確保鮭魚排完成解凍後無塑膠沾黏再使用製餐。

衛生局指出，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，現場環境衛生尚符合「食品良好衛生規範準則」。同時責令業者應依食安相關法規，加強設施設備維護、從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。