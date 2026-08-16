尹衍樑紀念銘牌北榮揭幕 一碗魚丸、一份胡椒餅見證陳威明難忘情誼

台北榮總為紀念潤泰集團總裁尹衍樑，正式於醫護宿舍大樓樹立「尹衍樑總裁紀念銘牌」，更特別製作「同行．創新．守護生命」紀念影片，追思尹衍樑長年支持醫療、關懷醫護及推動醫療發展的貢獻。影片中，許多尹衍樑與台北榮總院長陳威明十指緊扣，一起走路、用餐及參加活動的照片，在在回顧尹總裁多年來與北榮攜手同行的點滴，再次感受到這份跨越歲月的情誼。

影片一開始，描述尹衍樑是位企業家、教育家，「更是一位始終相信醫療改變生命的人」、「一個相信夢想的人」，而有些人創造企業，有些人改變產業，而尹衍樑更希望改變人類未來。尹衍樑因為相信醫療，所以全力支持醫療，該部影片全長近8分鐘，細數尹衍樑對北榮的貢獻。

「這一雙溫暖而堅定的推手，長年來默默支持著我們。」尹衍樑長年以實際行動支持北榮，包括捐建全國首座重粒子癌症治療中心、新冠疫情期間僅用11天整建41床重症專責加護病房，及資助逾千人次醫護人員出國進修的「榮陽卓越醫師人才培育計畫」等，捐助累計達數十億元，這是留給台灣醫界最無價的禮物，而尹總裁是北榮大家庭中，我們最敬愛、最感念的恩人，

影片中，難能可貴的還有尹衍樑與陳威明於2019年一起在淡水吃魚丸、胡椒餅的照片，顯示兩人「一碗魚丸、一份碳烤胡椒餅，一段一生不忘的情誼」，如此平淡的一餐，令人感動難忘，勝過世間珍饈美食。尹衍樑身為企業鉅子，沒有半點架子，讓人感受到的不只是親切，更是一份令人敬仰的人格風範。

就在今年4月29日，尹衍樑再次來到台北榮總的忘憂湖，探望最深愛的禽鳥和魚兒，綠頭鴨也感受到尹衍樑慢慢的關懷，並親自餵食，留下最後的溫柔與陪伴，「這一刻也成了尹衍樑與牠們最後一次相見、最後一次的道別。

台北榮總的醫護人員更說，「謝謝您一生的奉獻，以及留給我們溫暖的照顧」。陳威明說，如果是來到北榮的民眾，只要放慢腳步，在院區的每一個角落都能深刻感受到尹衍樑那份「不求回報到關懷」，其留下來的，不只是傳世的建築，而是對榮總人最深長的愛與疼惜。我們將永遠懷念尹衍樑總裁的燦爛笑容。