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未來1周天氣不穩定！這段時間水氣最多 周末還有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天南部、東半部整天有雨，周三至周五台灣東方海面的低壓帶逐漸接近，各地水氣增多，尤其中南部、台東有局部大雨。聯合報系資料照
明、後2天南部、東半部整天有雨，周三至周五台灣東方海面的低壓帶逐漸接近，各地水氣增多，尤其中南部、台東有局部大雨。聯合報系資料照

未來1周受低壓帶影響，各地天氣不穩定，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天南部、東半部整天有雨，周三至周五台灣東方海面的低壓帶逐漸接近，各地水氣增多，尤其中南部、台東有局部大雨；另周末關島附近海面有熱帶擾動發展的跡象，未來可能朝日本方向前進，後續仍需觀察。

賴欣國說，明、後2天（17、18日）南部、東半部有降雨機率，迎風面的基隆北海岸、大台北地區有零星降雨，清晨台中以北有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東半部山區有雷陣雨，新竹以南有局部大雨，明天（17日）雲林以南則慎防短延時豪雨。

周三至周五（19至21日）受到低壓帶影響，台灣東部海面的低壓帶逐漸接近，水氣增多，各地降雨機率也提高，中南部、台東有局部大雨發生機率，其他地區也有局部較大雨勢。

周六（22日）東側低壓北上遠離，台灣仍處於低壓帶環境，環境風場則轉為偏南風，南部、台東有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，其他地區則要注意午後雷陣雨，中部以北、各地山區也有局部大雨發生機率。

周日（23日）低壓帶逐漸往西移動，台灣附近水氣仍多，南部、東南部仍有降雨，其他地區有午後雷陣雨。

溫度部分，賴欣國指出，未來1周各地多雲、沒下雨時可見陽光，西半部高溫33至35度，中部以北內陸局部高溫可達35、36度，東半部高溫約32、33度。

另外，賴欣國也提及，周六、周日關島附近海面有熱帶擾動發展的跡象，未來可能朝日本方向前進，但後續的路徑及發展狀況還需持續觀察。

氣象署 雷雨 基隆

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