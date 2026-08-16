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靜脈曲張勿輕忽 4招護腿遠離血栓

中央社／ 台北16日電

台灣大型世代研究發現，靜脈曲張恐是血栓前兆。林口長庚醫院分享4招護腿小撇步，包含適時抬腿、腳踝幫浦運動、及早評估、穿著壓力襪，同時提醒出現警訊應立即就醫。

70歲林姓婦人雙腿靜脈曲張逾20年，因不痛不癢而未積極處理。近期幫忙顧孫，每天長時間站立抱哄，雙腿突痛到不能走，就醫才知是靜脈曲張惹禍。

台灣邁入超高齡社會，「退休再上工」幫忙帶孫成為許多長者的日常，卻也讓潛藏多年的靜脈問題一夕爆發。一篇刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）的台灣大型世代研究分析逾42萬人健保資料，發現靜脈曲張患者新發深層靜脈血栓風險是一般人的5.3倍，肺栓塞的風險增1.73倍。

「這代表靜脈曲張可能是身體發出的警訊，而不只是難看的血管。」林口長庚醫院心臟血管外科主治醫師呂玉潔近期透過新聞說明，正常的靜脈瓣膜就像單向閥門，能防止血液因地心引力逆流，確保血液順利回流心臟，一旦瓣膜功能受損，血液便長期淤積在扭曲擴張的血管內。

呂玉潔說，當生活型態轉為久站，或活動量驟增時，淤積的血液更容易凝結成血栓，引發急性發炎反應。急性表淺血栓性靜脈炎並非單純發炎，而是靜脈曲張常見的併發症。血栓會造成局部紅、腫、熱、痛與硬塊，若沿交通枝蔓延至深層靜脈，可能演變為深層靜脈血栓。

一旦血栓脫落、隨血流竄至肺部，便可能造成肺栓塞，引發胸悶、胸痛、呼吸困難，甚至猝死。呂玉潔表示，靜脈曲張其實相當常見，約2成的成年人受靜脈曲張困擾，且年齡愈大盛行率高，長時間站立的工作者、女性、有家族史者、肥胖及年長者都是高危險群。

呂玉潔分享4招護腿小撇步，第1點是「適時抬腿」，抱孫、做家事的空檔，每30分鐘找機會躺下，將雙腳墊高於心臟約15至20公分，促進血液回流；第2點為「腳踝幫浦運動」，利用工作空檔反覆勾腳、踩腳，啟動小腿肌肉幫浦，站著、坐著都能做。

第3點則是「及早評估」，呂玉潔建議，趁血管尚未發炎或惡化前，由心臟血管外科醫師安排超音波檢查。第4點為「穿著壓力襪」，需長時間站立者，建議預防性穿著適當壓力等級的醫療彈性襪。

桃園長庚醫院副院長葉集孝提醒，若腿部常感沉重、腫脹、痠痛，尤其久站後加劇，可能是靜脈曲張警訊。單純的靜脈曲張通常無立即危險，若患處突然紅腫、發熱、壓痛、變硬，或出現突發性胸悶、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀，務必立即就醫，切勿延誤。

靜脈曲張 血栓 長庚醫院

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