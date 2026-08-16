高雄3.8星評價鍋燒麵店出現洗碗鋼絲？衛生局人員稽查結果出爐

走進超商購買某些微波義大利麵或便當，即便經過微波爐高溫加熱，上方的半熟蛋戳開後竟然依然能「流心爆漿」！近期不少民眾好奇為何高溫微波下蛋黃不會被煮熟？對此，國內知名蛋商「協興蛋業」特別在臉書粉專發文揭密，直言這是現代食品工業的科技結晶，其真實身分其實是「調製液體蛋」。

2026-08-16 15:10