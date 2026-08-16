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高雄3.8星評價鍋燒麵店出現洗碗鋼絲？衛生局人員稽查結果出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有消費者反映，路竹區某餐飲店的鍋燒意麵含有鋼絲異物，衛生局今日派員查察未發現投訴情況，但業者坦承消費者所拍攝的畫面屬實。圖／高市衛生局提供
有消費者反映，路竹區某餐飲店的鍋燒意麵含有鋼絲異物，衛生局今日派員查察未發現投訴情況，但業者坦承消費者所拍攝的畫面屬實。圖／高市衛生局提供

有消費者在高雄路竹一家鍋燒意麵店用餐時吃到鋼絲，高市衛生局今天獲報前往查察。衛生局表示，現場檢視食材未發現異物，不過業者坦承消費者所示照片屬實，另也發現多項缺失，責令業者限期改善，否則將依法開罰。

路竹一家以鍋燒麵聞名的人氣小吃店擁有Google評價3.8星，昨日傳出食安疑慮。一名消費者在社群發文指稱，前往路竹某間知名鍋燒意麵用餐，竟在麵裡免發現一個疑似洗碗鋼絲的異物。

衛生局今日獲報後隨即派員到店家查察，現場檢視食材未發現異物，業者坦承照片所示屬實。衛生局表示，將依「食品安全衛生管理法」第15條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，並依「食品良好衛生規範準則」查察，不過也出現無冷藏溫度紀錄、垃圾桶未加蓋、部分器具不潔、無洗手掛圖、無食品從業人員體檢等缺失，責令業者限期改善；屆期複查未改善，將依「食品安全衛生管理法」第44條規定，處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局 高雄 洗碗 致癌沙拉油

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