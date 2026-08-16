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「腎臟初老」五大警訊！ 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 圖／123RF
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 圖／123RF

「肚子愈來愈大、半夜一直起來尿尿、血壓也漸飆高，是不是年紀到了都這樣？」許多人邁入中年後，常把身體變化歸因於自然老化，忽略了腎臟發出的警訊。腎臟科醫師洪永祥提醒，慢性腎臟病早期大多沒有明顯症狀，真正危險的初老，第一名反而是「什麼症狀都沒有」。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，一名58歲王先生平時沒有腰痛，也無明顯水腫，自認身體還不錯，但近幾年肚子愈來愈大，晚上也經常起床小便，最近健康檢查更發現血壓逐漸升高。原以為只是年紀增長的正常現象，進一步接受尿液及腎功能檢查，竟發現已有蛋白尿，腎功能下降速度也比過去明顯加快。

洪永祥整理「五大腎臟初老警訊」，提醒民眾別把所有的身體變化都當成老化，第一名即是完全沒有症狀。慢性腎臟病早期可能沒有疼痛、水腫或其他明顯不適，等到出現明顯疲倦、食欲下降、惡心、水腫等症狀時，腎功能可能已下降一段時間。

第二名是尿液泡泡變多、久久不散。洪永祥指出，尿尿出現泡泡並不等於腎臟病，例如尿流速度快也可能產生泡沫；但如果泡泡反覆出現、久久不散，尤其本身已有糖尿病或高血壓，就應注意蛋白尿的可能性。尿液中的白蛋白增加，是腎臟受損的重要早期指標之一，可透過尿白蛋白／肌酸酐比值（uACR）進一步評估。

第三名為血壓一年比一年高。洪永祥說，腎臟與血壓關係密切，兩者互相形成惡性循環。腎功能異常可能使血壓變得難以控制，長期高血壓又會傷害腎臟微血管。若過去收縮壓約120、130毫米汞柱，近年卻逐漸升到140、150，不應認為只是「年紀大了」，除了控制血壓，也應留意腎功能。

第四名為晚上頻尿。以前可以睡到天亮，現在每天半夜卻得起床尿1、2次。洪永祥提醒，夜尿原因相當多，包括攝護腺肥大、膀胱問題、睡眠呼吸中止症、心血管疾病等，也可能與腎臟濃縮尿液能力改變有關。若夜尿突然增加或持續惡化，不能單憑症狀判斷是腎臟病，建議進一步找出原因。

第五名則是肚子愈來愈大、血糖變高。中年後肌肉量、活動量容易下降，腹部脂肪隨之增加，並可能伴隨血糖、血壓及血脂異常。腹部肥胖本身不代表腎臟已經受損，但糖尿病、高血壓及肥胖都是慢性腎臟病的重要危險因子，如果長期控制不佳，腎功能可能跟著加速惡化。

洪永祥呼籲，進入40、50歲後，更應留意血壓、血糖、體重，以及透過抽血、驗尿掌握歷年腎功能變化。若已有高血壓、糖尿病、肥胖、心血管疾病或腎臟病家族史，更是需要定期檢查的高風險族群。

高血壓 腎臟 腎功能

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