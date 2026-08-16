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AI歌曲在串流平台將標註 避免聽眾誤判

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導

每年串流平台增加上千萬首AI音樂，大量虛假內容排擠真人創作者的曝光及收入，聽眾也反映希望能知道自己在聽的是否為AI音樂，顯示AI音樂為現今各家串流共同面對的問題。

Spotify將標註AI音樂中的假藝人，並將其排除演算法推薦之外！Spotify近日宣布，九月起將針對AI生成音樂帳號加註標籤，並停止推薦。其他串流平台也對AI音樂進行偵測、標註或禁止營利等。

標註AI假藝人

根據《BBC》報導，Spotify將從9月中旬開始，在部分有AI生成疑慮的藝人帳號加入「AI Persona」標籤，讓聽眾辨識帳號背後並非真人藝人，平台也將這類帳號排除在編輯歌單及個人化演算法推薦之外，但使用者若主動追蹤該藝人，仍可能在推薦內容中看到其音樂。

Spotify表示，部分藝人可自行申報AI身分，平台也會透過人工審查及AI工具辨識相關帳號。這項政策旨在解決聽眾對「看起來像真人、實際上由AI建立」藝人帳號的反感，此外，Spotify此前也已推出「Verified by Spotify」標章，讓使用者更容易辨認經平台認證的真人藝人，此次政策改動則使有AI疑慮的歌曲不會被自動推薦。

AI歌曲大量灌水

根據《The Guardian》報導，AI音樂門檻低，充斥串流平台，排擠原有真人創作者的曝光與收入，並衍生冒用藝人身分的爭議。Spotify過去一年移除約7500萬首垃圾歌曲，部分帳號利用機器人大量灌入AI生成音樂獲取版稅。此外，AI音樂也涉及未經授權使用真人音樂訓練模型、仿冒歌手聲音或形象等問題，

根據《Deezer》報導，串流平台Deezer今年6月高峰時每天收到約9萬首AI生成歌曲，占每日新上傳音樂的一半以上。Deezer自2025年起便開始偵測並標註AI歌曲，並將其排除於演算法推薦。

其他音樂串流平台也採取不同程度的限制，如Bandcamp完全禁止AI生成音樂，Tidal則停止全AI生成歌曲的營利。調查也顯示，80%受訪者認為完全由AI生成的音樂應清楚標註，73%的串流使用者希望知道平台是否正在推薦AI音樂，顯示AI標註透明度的重要性。

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