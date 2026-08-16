新冠快篩自費300元民眾不驗恐增黑數...基層醫籲應給付 疾管署回應了

新冠疫情最快於本周到達流行高峰，本報今報導，目前健保給付快篩試劑僅限高風險族群，基層診所醫師呼籲，應擴大全民適用。衛福部疾管署發言人林明誠今表示，9月中旬將與健保署討論流行期間是否放寬給付。

疾管署最新統計，感染新冠病毒確診個案，於8月2日至8日門、急診就診共2萬4645人次，較前一周上升27.6%，但隨著民眾防疫意識上升，原預估流行最高峰單周門急診就診為5.1萬人次，下修至2.7萬人次，並研判8月中下旬達高峰，流行期將持續到9月底、10月初。

基層醫療協會理事長林應然表示，新冠疫情持續升溫，但快篩試劑僅針對高風險、需使用抗病毒藥物的民眾給予健保給付，多數民眾無法獲得給付，若想確認是否感染，除到醫院自費快篩外，只能到社區藥局購買。

林應然說，目前感染新冠病毒患者症狀輕症為多，症狀為喉嚨痛、疲倦等，但仍有不少民眾出現發高燒等嚴重症狀。若進行篩檢，約6、7成陽性個案為新冠感染者，但第一線遇到高度懷疑感染者，一聽到需自費快篩約300元，幾乎都不願檢驗。

過去「公費快篩」期間，民眾有較高意願進行快篩，但目前快篩改由健保給付，但僅近適用於高風險個案，一般民眾得知需自費篩檢，多不願負擔檢驗費用而選擇不篩檢。林應然說，此將增加判斷病情的難度，也可能讓更多感染者未被掌握，而成為「黑數」回到社區。

林應然呼籲，現行僅針對高風險族群的健保給付快篩政策，已不符合疫情狀況，若疫情較為嚴峻，應考慮擴大至全面給付，待疫情趨緩後，再調整為針對高風險族群，降低民眾篩檢門檻。另，期盼新冠快篩給付比照流感快篩，從現行150點提高至300點。

林明誠說，在流行期間放寬健保給付新冠醫用快篩使用對象，將與健保署在9月中旬邀集相關公會、學會、協會討論。至於，新冠快篩給付點數部分，健保署已行文醫師公會全聯會蒐集意見。