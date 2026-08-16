快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠快篩自費300元民眾不驗恐增黑數...基層醫籲應給付 疾管署回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠疫情最快於本周到達流行高峰，但目前健保給付快篩試劑僅限高風險族群，基層診所醫師呼籲，應擴大全民適用。衛福部疾管署發言人林明誠今表示，9月中旬將與健保署討論流行期間是否放寬給付。聯合報系資料照
新冠疫情最快於本周到達流行高峰，但目前健保給付快篩試劑僅限高風險族群，基層診所醫師呼籲，應擴大全民適用。衛福部疾管署發言人林明誠今表示，9月中旬將與健保署討論流行期間是否放寬給付。聯合報系資料照

新冠疫情最快於本周到達流行高峰，本報今報導，目前健保給付快篩試劑僅限高風險族群，基層診所醫師呼籲，應擴大全民適用。衛福部疾管署發言人林明誠今表示，9月中旬將與健保署討論流行期間是否放寬給付。

疾管署最新統計，感染新冠病毒確診個案，於8月2日至8日門、急診就診共2萬4645人次，較前一周上升27.6%，但隨著民眾防疫意識上升，原預估流行最高峰單周門急診就診為5.1萬人次，下修至2.7萬人次，並研判8月中下旬達高峰，流行期將持續到9月底、10月初。

基層醫療協會理事長林應然表示，新冠疫情持續升溫，但快篩試劑僅針對高風險、需使用抗病毒藥物的民眾給予健保給付，多數民眾無法獲得給付，若想確認是否感染，除到醫院自費快篩外，只能到社區藥局購買。

林應然說，目前感染新冠病毒患者症狀輕症為多，症狀為喉嚨痛、疲倦等，但仍有不少民眾出現發高燒等嚴重症狀。若進行篩檢，約6、7成陽性個案為新冠感染者，但第一線遇到高度懷疑感染者，一聽到需自費快篩約300元，幾乎都不願檢驗。

過去「公費快篩」期間，民眾有較高意願進行快篩，但目前快篩改由健保給付，但僅近適用於高風險個案，一般民眾得知需自費篩檢，多不願負擔檢驗費用而選擇不篩檢。林應然說，此將增加判斷病情的難度，也可能讓更多感染者未被掌握，而成為「黑數」回到社區。

林應然呼籲，現行僅針對高風險族群的健保給付快篩政策，已不符合疫情狀況，若疫情較為嚴峻，應考慮擴大至全面給付，待疫情趨緩後，再調整為針對高風險族群，降低民眾篩檢門檻。另，期盼新冠快篩給付比照流感快篩，從現行150點提高至300點。

林明誠說，在流行期間放寬健保給付新冠醫用快篩使用對象，將與健保署在9月中旬邀集相關公會、學會、協會討論。至於，新冠快篩給付點數部分，健保署已行文醫師公會全聯會蒐集意見。

快篩 新冠 給付

延伸閱讀

引爆民怨…新冠公費快篩設限 醫籲放寬

大陸7月新增新冠確診52.2萬例 較6月暴增5.6倍

脂肪肝致肝硬化⋯台大院長曝瘦瘦針國外獲脂肪肝適應症 籲健保納給付

成功嶺爆替代役流感群聚！ 役政署證實：26天新訓累計逾30人確診

相關新聞

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

中央氣象署下午15時30分針對全台19縣市發布豪雨及大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日台中市有局部大雨或豪雨，西半部、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

新冠快篩自費300元民眾不驗恐增黑數...基層醫籲應給付 疾管署回應了

新冠疫情最快於本周到達流行高峰，本報今報導，目前健保給付快篩試劑僅限高風險族群，基層診所醫師呼籲，應擴大全民適用。衛福部疾管署發言人林明誠今表示，9月中旬將與健保署討論流行期間是否放寬給付。

日本自駕遇封路該怎辦？達人推1官網每五分鐘更新 地震颱風都不怕

海外自駕旅遊雖具彈性，但遭遇天災或突發事故時的道路狀況往往難以即時掌握。臉書粉專「旅人老K 偏愛日本」指出，許多喜愛在日本自駕慢遊的旅人，面對近日熊本地震或千葉水災等情況，常擔心高速公路與一般道路是否封路或損毀。雖然Google Maps使用普及，但無法即時說明封路原因。對此，老K介紹了日本自駕必備的「JARTIC（公益財團法人 日本道路交通情報中心）」官網。

午後中部以北局部大雨、大台北短延時豪雨 未來一周熱帶擾動恐發展

中央氣象署預報員賴欣國上午指出，今天嘉義以南不定時有降雨，其他地區則有午後雷陣雨；明天起台灣進入低壓帶環境，各地降雨機率提高，也要留意午後雷陣雨。

超商食品微波後「半熟蛋」仍流心爆漿？ 蛋品業者揭驚人真相

走進超商購買某些微波義大利麵或便當，即便經過微波爐高溫加熱，上方的半熟蛋戳開後竟然依然能「流心爆漿」！近期不少民眾好奇為何高溫微波下蛋黃不會被煮熟？對此，國內知名蛋商「協興蛋業」特別在臉書粉專發文揭密，直言這是現代食品工業的科技結晶，其真實身分其實是「調製液體蛋」。

星宇空山金今抵台…航空迷搶拍 疑23人「擠壞電梯」遭困近1小時

星宇航空第2架藝術機「空山金」今早抵台，不少航空迷為一睹其風采，一早就到桃園機場等候，卻疑似為搶拍全擠在電梯上，導致電梯壞掉、24人受困近1小時，甚至傳有人身體不適，最終電梯門於10時34分順利開啟；對此，桃機公司除致歉外，也表示將嚴格要求維護單位釐清電梯故障原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。