赴日租車卡關！駕照譯本多3個字遭拒給車 達人提醒要檢查仔細

赴日自駕租車前若未仔細核對相關證件，可能面臨現場無法取車的窘境。前台大感染科醫師、日旅達人林氏璧日前於臉書分享在網路上看到的租車案例，並提醒旅客務必同時攜帶駕照正本與日文譯本。

林氏璧附上一名女網友的求救訊息，該女網友因丈夫的駕照譯本與駕照正本地址差了「XX里」3個字，遭到租車公司現場取消。該名遭取消訂單的網友隨後更新狀況，表示最終在Nippon Rent A Car成功租到車輛，因去年在札幌租車時該業者可接受相關狀況，因此本次優先尋找該店家，順利解決燃眉之急。

事實上，駕照與譯本地址不一致導致租車受阻的狀況並非個案，相關證件規範在各大租車業者之間仍有不同的審核標準與執行細節。針對此類證件地址不符的問題，沖繩在地民宿「沖繩小夏民宿 KoStay」也曾在Threads上發文分享協助旅客的經歷。

民宿業者表示，曾於凌晨四點提供支援，主因是該組非自家住客的旅客帶著一歲小寶寶，因戶籍地址與駕照地址不同，而監理站產出的日文譯本會自動抓取戶籍地址，導致駕照正本與譯本地址不符而無法順利租車，業者隨後協助該組家庭討論解決辦法與備案。