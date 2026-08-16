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赴日租車卡關！駕照譯本多3個字遭拒給車 達人提醒要檢查仔細

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人林氏璧提醒，在日本租車前需特別核對日文駕照譯本與駕照正本上的地址是否完全一致，且務必同時攜帶駕照正本與日文譯本。 圖／ingimage
旅遊達人林氏璧提醒，在日本租車前需特別核對日文駕照譯本與駕照正本上的地址是否完全一致，且務必同時攜帶駕照正本與日文譯本。 圖／ingimage

赴日自駕租車前若未仔細核對相關證件，可能面臨現場無法取車的窘境。前台大感染科醫師、日旅達人林氏璧日前於臉書分享在網路上看到的租車案例，並提醒旅客務必同時攜帶駕照正本與日文譯本。

林氏璧附上一名女網友的求救訊息，該女網友因丈夫的駕照譯本與駕照正本地址差了「XX里」3個字，遭到租車公司現場取消。該名遭取消訂單的網友隨後更新狀況，表示最終在Nippon Rent A Car成功租到車輛，因去年在札幌租車時該業者可接受相關狀況，因此本次優先尋找該店家，順利解決燃眉之急。

事實上，駕照與譯本地址不一致導致租車受阻的狀況並非個案，相關證件規範在各大租車業者之間仍有不同的審核標準與執行細節。針對此類證件地址不符的問題，沖繩在地民宿「沖繩小夏民宿 KoStay」也曾在Threads上發文分享協助旅客的經歷。

民宿業者表示，曾於凌晨四點提供支援，主因是該組非自家住客的旅客帶著一歲小寶寶，因戶籍地址與駕照地址不同，而監理站產出的日文譯本會自動抓取戶籍地址，導致駕照正本與譯本地址不符而無法順利租車，業者隨後協助該組家庭討論解決辦法與備案。

達人 林氏璧 駕照

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