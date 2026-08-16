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鬼月死亡率提高？醫引多項研究打臉：溺水反降23%

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師引述國際醫學研究指出，農曆七月並未造成整體死亡率升高，民眾無須過度恐慌。圖／Ingimage
醫師引述國際醫學研究指出，農曆七月並未造成整體死亡率升高，民眾無須過度恐慌。圖／Ingimage

每逢農曆七月鬼門開，民間總流傳著此時陰氣重、意外與死亡風險增高的迷思，甚至常有人好奇「醫院在鬼月往生的人是否特別多？」。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多項國內外實證醫學與流行病學研究指出，鬼月並未導致整體死亡率上升；相反地，台灣在鬼月期間的「溺水死亡率」反而顯著下降23%，關鍵在於民俗觀念改變了民眾的行為模式。

黃軒醫師在臉書粉專表示，加護病房病患的離世皆有其明確的病理與醫學原因，如器官衰竭、嚴重感染或癌症等，與鬼門開閉毫無關聯。過去香港研究團隊分析1995至2000年的死亡統計數據，對比農曆七月前後及鬼月期間的數據，並未發現男性或整體死亡率有異常增加的情形，直接破除民間謠傳。

值得關注的是，台灣本土發表於國際期刊《社會科學與醫學》的研究中，農曆七月期間台灣的溺水死亡率居然下降了約23%。黃軒指出，這並非「水鬼休假」，而是因為許多民眾抱持「鬼月不宜玩水」的敬畏心態，大幅減少前往海邊、野溪或危險水域的頻率。這項數據有力地證明：「真正改變死亡風險的從來不是鬼神，而是人類自身的行為選擇。」

研究同時發現，民俗文化深刻影響了民眾的醫療安排。根據一項針對台灣約175萬次單胞胎生產紀錄的分析，農曆七月的剖腹產率顯著下滑，不少家庭會選擇將預定生產時間提前至農曆六月，以避開農曆七月出生。

此外，2019年發布的台灣公衛行政資料分析也觀察到，鬼月期間的常態性住院與出生人數皆有下降趨勢。黃軒說明，這主要反映民眾將原本可自由排定的常規檢查、擇期手術或醫療行程提前或延後，並不代表疾病或健康威脅在鬼月期間自動消失。

面對鬼月民俗禁忌，黃軒呼籲民眾應守住健康防線。日常生活中若想依傳統擇日挑選良辰吉時搬家或婚嫁皆無妨，但若身體已出現急性胸痛、呼吸困難、癌症手術或緊急治療需求時，絕對不能因為迷信忌諱而拖延就醫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台灣 香港 鬼月 溺水 死亡率 鬼門開 農曆七月

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