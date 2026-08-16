研究證實熬夜少睡會變胖 醫示警：吃安眠藥無法抵銷健康危害

現代人生活忙碌經常熬夜，但可別以為少睡一點沒關係。美國哥倫比亞大學團隊最新發表於頂尖醫學期刊《內科年鑑》的研究指出，每晚只要少睡約80分鐘，短短6周內就可能讓體重與腰圍悄悄上升，甚至連日常久坐不動的時間都會明顯拉長。

醫師江守山在臉書粉專發文表示，這項由美國心臟協會與美國國家衛生院資助的研究，共追蹤了95名平時每晚睡眠7至8小時的成年人。研究團隊安排受試者在其中6周維持正常睡眠，另6周則刻意將就寢時間延後約90分鐘（實際平均每晚少睡約78至80分鐘），並透過手腕穿戴式監測器與醫學檢驗，精準記錄睡眠品質、日常活動量、身體組成及食慾荷爾蒙的變化。

實驗結果顯示，在限制睡眠的6周期間，受試者整體的活動量明顯下滑，每天久坐不動的時間平均增加了17分鐘；在男性與停經後女性族群中，每日久坐時間更增加了近30分鐘。哥倫比亞大學營養醫學助理教授、研究第一作者法里斯・祖萊卡特（Faris Zuraikat）指出，雖然6周內平均增加約1磅（約0.45公斤）看似不多，但這項實驗精準模擬了現代人的慢性睡眠不足模式；若長期累積一整年，體重與腰圍的增加將對代謝健康造成實質且不可忽視的威脅。

研究團隊在先前的相關系列研究中也發現，輕度睡眠不足對心血管與代謝健康的傷害是全面性的，心血管代謝風險較高的女性在連續6周每晚減少約80分鐘睡眠後，體內會出現更嚴重的胰島素阻抗，這正是引發第2型糖尿病的核心危險因子，且該現象在停經後女性身上更為明顯。另外，心臟病高風險族群在經歷睡眠不足後，心臟組織中會出現發炎細胞湧入的現象，進一步加劇心血管病變的潛在風險。

面對睡眠不足或失眠困擾，不少民眾習慣藉由安眠藥來幫助入睡，但醫師江守山特別提醒，想靠安眠藥來抵銷睡眠不足的健康危害恐怕會大失所望。江守山指出，安眠藥並無法真正降低失眠所引發的失智症、心血管疾病、猝死或骨折等各類併發症風險。