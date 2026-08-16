錯過AREX別慌！仁川機場深夜巴士直達4大商圈 粉專提醒：回程勿抓太緊

紅眼航班雖能節省時間，但抵達後的交通安排怎麼辦？臉書粉專「不奇而遇Steven&Sia」指出，許多旅客深夜1點抵達韓國仁川機場，過完海關與領取行李後，AREX機場快線與一般機場巴士皆已收班。針對此痛點，粉專特別整理出4條仁川機場專門前往首爾各大熱門商圈的深夜巴士路線，單人票價落在17,000至18,000韓元（約台幣385至407元）之間，讓紅眼班機旅客能順利前往首爾熱門地區。

首先，N6000是唯一前往江南方向的路線，終點站為「江南高速巴士客運站」，若欲前往2號線江南站或新論峴一帶需再轉乘計程車。N6002則行經弘大入口站、光化門四季酒店、興仁之門（東大門）與清涼里站，適合住在弘大或東大門的民眾。N6701行經麻浦站、首爾站、乙支路入口站（明洞樂天酒店）與東大門設計廣場DDP。N6703則開往瑞來村、COEX、蠶室樂天世界、江邊站與廣渡口站。

在班次與購票方式上，今（2026）年8月的時刻表中，第二航廈（T2）發車時間約落於23:20至04:30之間，第一航廈（T1）則介於23:40至04:50之間。乘車地點方面，T1的1樓6A乘車處可搭乘N6000與N6002，3B乘車處可搭乘N6701與N6703；T2地下一樓則分別於28、30、18、19號月台搭乘。

粉專表示，購票建議直接使用機場24小時運作的自助售票機或售票處實體購買，不保證能直接刷T-money上車。其中N6701與N6703可透過T-money GO預約，N6000與N6002目前則無法線上預約。

粉專特別提醒，網路上常有因座位客滿而無法上車的案例，趕飛機者絕不能將最後一班車當作唯一選擇，建議至少提早一個班次並以起飛前2.5至3小時抵達機場為目標。若有3至4人同行，搭乘深夜計程車前往弘大的費用約在80,000至90,000韓元（約台幣1809至2035元），與多人搭乘巴士的總票價相去不遠，但若攜帶大件行李則需注意車廂空間與車款差異。

仁川機場深夜巴士整理

N6000（江南方向）

路線：T2➔T1➔松亭站➔鹽倉站➔江南高速巴士客運站 票價：成人17,000韓元（約台幣385元）/兒童10,000韓元（約台幣226元） 乘車處：T1（6A）/T2（28號） 注意事項：終點站為客運站，非地鐵江南站，前往江南站需轉乘計程車。

N6002（弘大、東大門方向）

路線：T2➔T1➔弘大入口站➔光化門四季酒店➔興仁之門（東大門）➔清涼里站 票價：成人17,000韓元（約台幣385元）/兒童10,000韓元（約台幣226元） 乘車處：T1（6A）/T2（30號） 注意事項：東大門下車站點靠近興仁之門（Doota旁）。

N6701（首爾站、明洞、東大門方向）

路線：T2➔T1➔麻浦站➔首爾站➔乙支路入口站（明洞）➔東大門設計廣場DDP 票價：成人18,000韓元（約台幣407元）/兒童12,000韓元（約台幣271元） 乘車處：T1（3B）/T2（18號） 注意事項：明洞下車站點為樂天酒店；可透過Tmoney GO預約。

N6703（COEX、蠶室方向）