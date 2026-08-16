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每天盯3C產品將近11小時 營養師提醒：護眼別只靠葉黃素

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院營養師翁詩雲表示，現代人使用3C產品時間長，多數民眾護眼只鎖定葉黃素，但均衡攝取深色蔬果、海鮮與好油脂，才能兼顧黃斑部健康、夜間視力與眼睛疲勞等各層面需求。圖／台南市立醫院提供
台南市立醫院營養師翁詩雲表示，現代人使用3C產品時間長，多數民眾護眼只鎖定葉黃素，但均衡攝取深色蔬果、海鮮與好油脂，才能兼顧黃斑部健康、夜間視力與眼睛疲勞等各層面需求。圖／台南市立醫院提供

隨著時代與科技不斷進步，民眾3C產品不離身，但長時間近距離使用，導致眼睛痠澀、疲勞、視力模糊等問題逐漸年輕化，台南市立醫院營養師翁詩雲提醒，葉黃素雖有助於黃斑部健康、過濾藍光，但對乾眼、眼睛疲勞等困擾效果有限，護眼不能只靠葉黃素，應搭配多元營養素及良好用眼習慣。

翁詩雲表示，根據國內眼科醫學會調查顯示，台灣民眾每天使用3C產品時間逼近11小時，長時間曝露在高藍光環境下，造成眼睛負擔增加，然而多數民眾護眼只鎖定葉黃素，此次整理5大護眼營養素，包括葉黃素與玉米黃素、維生素A、花青素、蝦紅素及DHA等，建議從日常飲食均衡攝取。

其中，葉黃素與玉米黃素主要存在於黃斑部，可吸收部分有害藍光，深綠色蔬菜如羽衣甘藍、地瓜葉都是來源；維生素A則有助維持正常視覺及夜間視力，胡蘿蔔、菠菜、南瓜等食物都可攝取。

另外，花青素具抗氧化作用，藍莓、櫻桃、紫地瓜等紫色蔬果含量較豐富；蝦紅素則有助於舒緩長時間近距離用眼造成的眼部緊繃，鮭魚、蝦蟹等是食物來源。DHA屬Omega-3脂肪酸，對視網膜及神經發育尤其重要，深海魚、亞麻仁籽及藻油均可攝取。

翁詩雲強調，護眼不能只靠葉黃素單打獨鬥，也提醒民眾若經常眼睛乾澀、疲勞、容易流淚或夜間視力變差，除調整飲食，也應減少長時間連續用眼，落實「20-20-20」原則，每用眼20分鐘，就遠眺約6公尺外景物20秒，讓眼睛適度休息。

營養師 葉黃素

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