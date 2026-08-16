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不抽菸也可能得COPD！空汙成第二大威脅 專家籲40歲做肺功能檢查

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，吸菸容易罹患慢性阻塞性肺病，空汙也是另一致病原因。圖／123RF
醫師提醒，吸菸容易罹患慢性阻塞性肺病，空汙也是另一致病原因。圖／123RF

抽菸，肺就安全了嗎？慢性阻塞性肺病（COPD）除了吸菸，空氣汙染也是重要致病因素。萬芳醫院院長、北醫大陳維添胸腔醫學研究中心主任李岡遠指出，台灣約有2成COPD患者沒有吸菸史，空汙、交通廢氣及職業暴露都可能長期傷害肺部。加上COPD早期症狀不明顯，等到「咳、痰、喘」嚴重才就醫，肺功能已明顯下降。

李岡遠呼籲，國健署應逐步規劃肺功能篩檢政策，至少優先鎖定40歲以上吸菸者、交通警察及長期暴露空汙、粉塵與化學物質的工作者等高危險群。不過，要全面推動並不容易，肺功能檢查需要受過訓練的人員、標準化設備與定期校正，全台現有量能未必足以支應大規模篩檢。

李岡遠表示，COPD是呼吸道長期受到有害氣體刺激所造成的疾病，最大危險因子仍是吸菸，因為吸菸等於直接把高濃度有害物質吸進肺部。其次是空氣汙染，即使沒有抽菸，長期生活在交通繁忙道路旁、暴露於汽機車廢氣，或工作環境充斥粉塵、煙霧及化學物質，都可能增加肺部傷害。

北醫大團隊過去曾進行一項特殊動物研究，將老鼠飼養在車流量大的道路旁，以貨櫃空間設置實驗環境，一組24小時引入道路旁空氣，另一組則飼養於乾淨實驗室。半年後，長期暴露道路空氣的老鼠出現類似COPD的肺部變化，成為研究交通空汙與肺部傷害的重要線索。

「住在大馬路旁的人，一定要注意肺部健康。」李岡遠建議，民眾可參考空氣品質監測資訊，當空品不佳、車流量大時減少開窗。若住宅緊鄰主要幹道，可使用具適當過濾能力的設備降低室內汙染物。深夜車流減少或空氣品質較佳時，再視情況通風，降低長時間暴露風險。

哪些人最需要檢查？李岡遠點名，長期吸菸的「老菸槍」一定要做。其次包括長期暴露於交通空汙的工作者、消防人員、石化等高汙染環境工作者，以及居住在交通繁忙幹道旁的民眾。若出現長期咳嗽、咳痰、喘或活動耐受力下降，更應就醫評估。

COPD多在40歲以後逐漸被診斷，李岡遠提醒，即使沒有明顯症狀，也可考慮在40歲左右建立一次肺功能基準值，高風險者之後每2至3年追蹤變化。若條件許可，20至25歲也可建立第一次肺功能紀錄，因為人的肺功能大約在此階段達到高峰，此後隨年齡逐漸下降，若年輕時肺功能原本就偏低，更應及早追蹤。

空汙 抽菸 空氣汙染

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