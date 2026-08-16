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林試所推動台灣肖楠全材利用 精油、香粉、塔香等具市場潛力

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣肖楠精油及相關產品。圖／林試所提供
台灣肖楠精油及相關產品。圖／林試所提供

林業經營過程中因修枝、疏伐及撫育會產生許多剩餘資材，例如枝梢材、邊皮材、刨花、木屑等，過去多半視為低價值廢棄物處理，不僅增加清運成本，也未能充分發揮森林資源價值。為提升森林剩餘資材利用效率，農業部林業試驗所嘉義研究中心團隊2025至2026年期間，於澐水試驗站積極推動台灣肖楠剩餘資材再利用研究，運用「水蒸餾法」萃取台灣肖楠精油，並進一步開發香粉、塔香等多元產品，讓剩餘資材轉為兼具經濟價值與環保效益的綠色資源。

台灣肖楠是台灣特有種，分部於台灣北部及中部海拔300至1900公尺山地，為海拔500至1800公尺暖帶林的主要造林樹種，也是台灣針葉樹五木之一，其木材具有特殊香氣，深受大眾喜愛。然而，在森林撫育、修枝及木材加工過程中，仍會產生大量剩餘資材，若僅作為燃料或棄置，不僅浪費天然資源，也無法創造更高附加價值。

嘉義研究中心助理研究員簡子超表示，蒸餾法是一項成熟且天然的萃取技術，以高溫水蒸氣將植物中的揮發性芳香成分帶出，再經冷凝分離取得天然精油，不需添加有機溶劑，可保留植物原有香氣及活性成分，也符合現代消費者追求天然、安全及環保產品的需求。精油中富含鐵銹醇（Ferruginol）、α-蒎烯（α-Pinene）、檸檬烯（Limonene）等化合物成分，特別是鐵銹醇具有傑出的抗菌、抗氧化力，可抑制皮膚疾病病菌及與美白有關的關鍵酵素酪胺酸酶，目前已廣泛應用於芳香療法、空間薰香、居家香氛及文創商品開發。

簡子超指出，台灣肖楠的剩餘資材，經過乾燥、研磨後可製成天然香粉，再進一步加工成塔香、香粉等香氛產品，不僅延長資材利用鏈，更有效降低廢棄物產生，符合循環經濟與淨零排放政策方向。未來相關技術亦可提供林農、林產加工業者及地方創生團隊參考應用，協助提升森林副產物利用率，增加地方產業收益。

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