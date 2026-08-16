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COVID-19快篩給付受限 醫盼流行期放寬全民適用

中央社／ 台北16日電

COVID-19本季疫情將達流行高峰，由於健保給付快篩僅限高風險族群，有診所醫師呼籲擴大全民適用；疾管署發言人林明誠今天回應，9月中旬將和健保署討論流行期間是否放寬給付。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）資料指出，今年8月2日至8日門、急診就診共2萬4645人次，較前一週上升27.6%，所幸增幅趨緩，原預估流行最高峰單週門急診就診上看5.1萬人次，下修至2.7萬人次，疾管署研判8月中下旬達高峰，流行期可能持續到9月底10月初。

基層醫療協會理事長林應然今天接受媒體聯訪時表示，COVID-19疫情持續升溫，但COVID-19快篩僅針對具有高風險、需使用抗病毒藥物的民眾提供健保給付，多數民眾並不在給付範圍內。民眾想確認是否感染COVID-19，除了到醫院自費快篩，只能自行到社區藥局購買快篩。

林應然說，現階段患者症狀輕症為多，以喉嚨痛、疲倦為主要症狀，但確實看到不少一般民眾症狀較嚴重，甚至發高燒。目前若進行篩檢，陽性個案中約有6、7成是COVID-19感染者；無奈第一線遇到高度懷疑感染者，一般民眾聽到自費快篩約新台幣300元，幾乎都不檢驗。

林應然表示，過去「公費快篩」期間，民眾有較高意願進行快篩，但目前快篩改由健保給付高風險個案，一般民眾需自費後，部分民眾因不願負擔檢驗費用而選擇不篩檢，不僅增加醫師判斷病情的難度，也可能讓更多感染者未被掌握，許多感染個案成為「黑數」回到社區。

林應然呼籲，現行僅針對高風險族群健保給付快篩的政策已不完全符合疫情狀況；若疫情較為嚴峻，應考慮擴大至全面給付，待疫情趨緩後，再調整為僅針對高風險族群給付，以降低民眾篩檢門檻；另外，期盼COVID-19快篩給付比照流感快篩，從現行150點提高至300點。

林明誠表示，是否在流行期間放寬健保給付COVID-19醫用快篩使用對象，疾管署和健保署將於9月中旬共同邀集相關公會、學會、協會討論。至於COVID-19快篩給付點數部分，健保署已行文醫師公會全聯會蒐集意見。

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