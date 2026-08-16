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台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

超商食品微波後「半熟蛋」仍流心爆漿？ 蛋品業者揭驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒調製加工蛋雖然食用安全無虞，但減脂與控糖族群仍宜優先選擇原型雞蛋以攝取完整營養。 圖／Ingimage
專家提醒調製加工蛋雖然食用安全無虞，但減脂與控糖族群仍宜優先選擇原型雞蛋以攝取完整營養。 圖／Ingimage

走進超商購買某些微波義大利麵或便當，即便經過微波爐高溫加熱，上方的半熟蛋戳開後竟依然能「流心爆漿」！近期不少民眾好奇為何高溫微波下蛋黃不會被煮熟？對此，國內知名蛋商「協興蛋業」特別在臉書粉專發文揭密，直言這是現代食品工業的科技結晶，其真實身分其實是「調製液體蛋」。

協興蛋業指出，超商鮮食上常見的爆漿半熟蛋，正確品名通常為「半熟蛋風味加工食品。普通純液體蛋是將新鮮雞蛋經過洗選、自動化破殼、巴斯德低溫殺菌及無菌包裝製成，但超商這類加熱後仍維持流質的蛋品，則屬於進一步加工的「調製液體蛋」。

業者進一步解釋，這類「調製液體蛋」以巴斯德殺菌後的液體蛋為基底，額外添加了植物油、澱粉、乳化劑以及三仙膠等食用膠類。透過油脂與食用膠的包覆結構，能有效改變蛋液在受熱時的凝固溫度與物理特性，即便經過微波爐加熱，內部依然能呈現滑順爆漿的半熟口感。

面對民眾關心「科技蛋」是否能安心食用的疑慮，業者說明，只要符合國家食品法規標準且經過嚴格的低溫殺菌，這類加工食品在衛生安全上並沒有問題。

不過，業者也特別提醒，調製蛋與純天然的原型雞蛋在營養價值上仍有差異。加工蛋品的蛋白質比例相對較低，且為了營造絕佳風味與濃稠度，製作過程中會加入額外的油脂、糖漿與鈉含量。因此，若平時正在執行減脂、控制血糖，或是追求無添加飲食的民眾，建議在日常飲食中還是優先挑選未經調製的原型雞蛋為佳。

超商 微波爐 雞蛋 加工食品 高溫

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