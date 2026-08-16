星宇空山金今抵台…航空迷搶拍 疑23人「擠壞電梯」遭困近1小時

星宇航空第2架藝術機「空山金」今早抵台，不少航空迷為一睹其風采，一早就到桃園機場等候，卻疑似為搶拍全擠在電梯上，導致電梯壞掉、23人受困近1小時，甚至傳有人身體不適，最終電梯門於10時34分順利開啟；對此，桃機公司除致歉外，也表示將嚴格要求維護單位釐清電梯故障原因。

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出STARLUXAIRSORAYAMA藝術計劃，以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

其中，「空山銀」（B-58553）已在7月交機、7月12日首航東京；而「空山金」昨天於法國時間中午正式從土魯斯啟程返台，並於今早抵達桃園國際機場，正式加入星宇航空機隊。

不少航空迷為一睹空山金風采，一早就到桃園機場等候，卻傳出疑似航空迷為搶拍飛機，全擠上電梯，導致電梯故障，造成23人受困。

對此，桃機公司表示，今（16）日上午9時40分接獲第二航廈北側擴建區N7電梯緊急告警，經監視系統確認有23名民眾受困（17名成人、6名孩童）。機場公司獲報後立即派員前往現場，同步通知電梯維護廠商進行搶修，並持續透過監視系統及現場人員即時掌握受困民眾狀況。

​桃機公司指出，維護人員於9時45分抵達現場搶修，由於期間有一名孩童反映身體不適，因此也同步通知醫療單位及市府消防局到場待命，醫療人員與消防救護人員於10時10分前抵達現場備援。

​經維護人員緊急處置，電梯門已於10時34分順利開啟，受困23名民眾陸續脫困；而反映身體不適的孩童，已於現場由醫療人員確認身體無礙，機場公司值班主管也於第一時間逐一慰問並關懷安撫。

​對於本次事件造成旅客及民眾不便與驚嚇，機場公司深表歉意，除於現場表達關懷與致歉外，也提供適當慰問；另將嚴格要求維護單位盡速釐清故障原因、全面加強設備巡檢與演練，確保旅客使用安全。