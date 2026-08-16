午後中部以北局部大雨、大台北短延時豪雨 未來一周熱帶擾動恐發展

中央氣象署預報員賴欣國上午指出，今天嘉義以南不定時有降雨，其他地區則有午後雷陣雨；明天起台灣進入低壓帶環境，各地降雨機率提高，也要留意午後雷陣雨。

至於熱帶系統，賴欣國表示，未來一周台灣仍處於低壓帶範圍內，西北太平洋仍有熱帶擾動發展的機率，後續仍須持續觀察。

賴欣國指出，目前台灣大多為晴到多雲，但受西南風影響，南部雲量偏多並有局部降雨。明天起台灣位於低壓帶環境，明、後天為東風環境，周三、周四低壓通過台灣北方海面並北上，是屬於水氣較多的時候；周五仍處於低壓帶環境，但轉為南風。

降雨方面，賴欣國表示，今天中南部不定時有降雨，午後各地有雷陣雨，中部以北及各地山區有局部大雨，大台北地區有短延時豪雨發生機率；今晚至明天清晨各地降雨趨緩，但南部仍有不定時降雨，中部局部地區也有降雨。

賴欣國表示，明、後天東南部及基隆北海岸有零星降雨，午後新竹以南有局部大雨，雲林以南有短延時豪雨；周三、周四受低壓帶影響，各地都有降雨機率，午後新竹以南有局部大雨。周五、周六轉為偏南風環境，南部及東南部不定時有降雨，南部有局部大雨，午後各地都有雷陣雨，山區及中部以北地區有局部大雨。

溫度方面，賴欣國指出，未來一周各地高溫約33至34度，今天大台北及中部內陸有36度高溫機率。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供