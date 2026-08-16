自動查驗通關系統e-Gate邁入第15年 使用率突破8成

暑假旅遊旺季進入尾聲，國人出入境人潮持續湧現，移民署國境事務大隊表示，自動查驗通關系統（e-Gate）自民國100年建置啟用至今已邁入第15年，截至今年6月底，國人出入國使用e-Gate的比例已達80.37%，平均每5名國人就有4人選擇自動通關，顯示e-Gate已成為國人出入國查驗通關的重要選擇。

國境事務大隊指出，e-Gate啟用15年來持續因應國境安全管理及科技發展趨勢升級，目前已全面升級為新世代e-Gate，整合行進間人臉辨識及註冊通關功能。年滿10歲且身高120公分以上的晶片護照國人及持居留證的外來人口，均可直接於e-Gate閘道內完成註冊，無須事先申請，最快約10秒即可完成通關，有效提升查驗效率並紓解尖峰時段排隊人潮。

國境事務大隊提醒，旅客只要依照現場標示及語音指示操作，提前準備好護照並翻至有照片的基本資料頁，進入閘道後自然行走、正視鏡頭，多數情況下即可快速完成通關。

國境事務大隊大隊長林清芬表示，自動通關改變的不只是出入國查驗方式，更讓每趟旅程從快速、便利的通關體驗開始。智慧通關除了提升查驗效率，也兼顧國境安全，讓旅客能將更多時間留給旅行、購物，以及與家人、朋友相聚。未來移民署也將持續精進智慧通關設備及各項便民措施，提供國人更安全、便利的出入國服務。