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國環院公布部會環教場所排行榜 經濟部、交通部排名前二

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
部會環教場所排行榜。圖／國家環境研究院提供
部會環教場所排行榜。圖／國家環境研究院提供

國家環境研究院今公布行政院各部會轄下環境教育設施場所數量排行榜，由經濟部以25處奪冠，交通部以23處緊追在後，教育部與農業部各以14處並列第3，擁有多座國家公園的內政部則以10處位居第5。

國環院院長張順欽表示，環教場所的主要目的，在於整合在地自然、生態、人文與歷史資源，為大眾提供高品質且知行合一的學習體驗。自「環境教育法」於2011年施行至今，全台現有環教場所276處，其中民間營運者占35.5%，公立機關營運者則占64.5%。

張順欽指出，本次排行第1的經濟部，旗下水利署與眾多國營事業提供了豐富場域，包含位於澎湖馬公的海水淡化廠、苗栗公館的台灣油礦陳列館等。位居第2的交通部，除了各地風景區管理處與港務分公司外，位於台南的南區氣象中心結合國定古蹟「原台南測候所」與現代化氣象科技展示區，極具特色。

此外，與教育部並列第三的農業部，轄下則包含南投集集的生物多樣性研究所、台灣蠶蜂昆蟲教育園區等場所。

而這些環教場所中，戶外學習人數最多的是教育部轄下的台大農場農藝分場，該分場占地約5公頃，保存了台北盆地極具特色的水田景觀，讓民眾難以想像在繁華的台北市區內，就能親身體驗插秧與割稻等完整稻作過程。

經濟部 交通部 教育部

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