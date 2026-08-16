北醫大揪出「關鍵細胞、IL-6」 精準醫療拚突破氣喘、COPD難治困境

氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）過去治療多仰賴吸入型類固醇、支氣管擴張劑，但仍有一群患者反覆發作、跑急診甚至住進加護病房。隨著癌症治療走向精準醫療，慢性呼吸道疾病也開始有更明確的方向，北醫大研究團隊鎖定呼吸道上皮屏障及IL-6發炎訊號等關鍵機制，盼找出難治型氣喘與COPD的新標靶。

研究團隊更發現一款原本用於大腸癌治療、已進入第二期臨床試驗的小分子藥物，在動物實驗中展現保護呼吸道上皮細胞潛力，未來有望「老藥新用」，進一步展開臨床研究。

台北醫學大學今舉辦「2026胸腔醫學國際研討會」，邀集英、日、韓等約200名國內外專家，聚焦氣喘、COPD精準治療與新藥開發。萬芳醫院院長、北醫大陳維添胸腔醫學研究中心主任李岡遠表示，過去數十年，這兩大疾病治療主要圍繞吸入型藥物，但疾病成因其實相當複雜，「同樣叫氣喘，背後可能完全不是同一種病」。

李岡遠指出，約有一成至二成氣喘患者屬於較難控制族群，即使接受現有治療，仍可能反覆急性發作。近十年來，醫界開始依據不同「表現型」及發炎路徑給予生物製劑，如同癌症標靶治療，希望精準阻斷特定發炎反應；然而，現有生物製劑仍無法解決所有患者問題，顯示還有許多未知機轉等待突破。

其中一項受到矚目的就是「IL-6」。李岡遠表示，國際嚴重型氣喘研究已發現，部分患者IL-6表現特別強。北醫大胸腔內科教授郭漢彬、呼吸治療學系副教授翁志銘等團隊也觀察到IL-6訊號與呼吸道上皮細胞受損的關聯，目前正進一步研究能否以IL-6相關路徑作為新標靶，即使未必能「根治」氣喘，仍期待降低發作頻率、改善胸悶及咳嗽等症狀。

另一項突破則是人體抵禦外敵的第一道防線「呼吸道上皮屏障」，李岡遠形容，呼吸道上皮細胞就像一道天然城牆，阻擋病毒、細菌、過敏原及空氣汙染。一旦屏障破損，後續會啟動複雜的發炎反應，若只阻斷單一發炎分子，難以全面控制惡化狀況。

由北醫大林建煌董事長主導的研究團隊，利用病人氣管檢體進行單細胞分析、RNA、基因定序及多體學研究，發現嚴重氣喘患者從幹細胞逐步分化成具有保護能力的上皮細胞過程中出現異常，研究團隊已進一步鎖定可能的關鍵細胞與分子，希望從源頭修復、維持上皮屏障完整性。

另外，研究團隊發現一款原先開發用於大腸癌、已進入第二期臨床試驗的小分子抑制劑，在氣喘動物實驗中對呼吸道上皮細胞呈現良好保護效果。目前正完成後續臨床前研究，並與國內藥廠洽談授權及後續開發。若未來人體試驗證實安全有效，有望開闢全新的氣喘治療策略。