桃機旅客受困電梯 機場公司搶修23人脫困

桃園國際機場今天上午在第二航廈北側擴建區，發生23名民眾受困電梯事件，機場公司獲報後立即派員搶修，民眾順利脫困，後續將釐清原因，並加強設備巡檢與演練。

星宇航空的「空山金」彩繪機今天上午降落桃園國際機場，許多機迷接獲消息今天紛紛前往桃機觀景台守候，不過卻有旅客在社群平台Threads上發文表示，被困在桃園機場第二航廈的電梯，因此錯過星宇的空山金。

桃園國際機場公司發布說明表示，上午9時40分接獲第二航廈北側擴建區N7電梯緊急告警，經監視系統確認共有23名民眾受困。機場公司獲報後立即派員前往現場，同步通知電梯維護廠商及相關單位搶修，並持續透過監視系統及現場人員掌握受困民眾狀況。

機場公司指出，維護人員於上午9時45分抵達現場搶修。因期間有旅客反映身體不適，機場公司同步通知醫療單位及市府消防局到場待命，醫療人員與消防救護人員於10時10分前抵達現場備援。

機場公司表示，經維護人員緊急處置，電梯門已於上午10時34分順利開啟，受困23名民眾陸續脫困。現場除由醫療人員立即確認身體狀況外，機場公司值班主管也於第一時間逐一慰問並關懷安撫。

對於事件造成旅客及民眾不便與驚嚇，機場公司深表歉意，除於現場表達關懷與致歉，也予以慰問。另將嚴格要求維護單位儘速釐清故障原因、全面加強設備巡檢與演練，確保旅客使用安全。