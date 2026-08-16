夏季當心濕氣卡脾胃、小腿水腫 中醫師教吃4類食物改善代謝

炎炎夏日，不只容易汗流浹背，有些人還會發現雙腿變得「沉甸甸」，早上起床小腿腫、鞋子變緊，手指一壓還留下凹痕！京禾中醫診所院長陳俊如表示，若還伴隨腹脹、食欲不佳、疲累嗜睡、頭重身困等症狀，從中醫觀點來看，可能就是「濕氣偏重」的表現。

陳俊如表示，中醫所說的「濕」具有黏滯、重濁的特性，當濕氣滯留體內，可能影響氣血運行及水分代謝。台灣夏季高溫又潮濕，加上不少人愛喝冰飲、吃冰品，整天待在冷氣房裡，又缺乏運動、少流汗，更容易讓身體出現中醫所稱的「濕困」。

中醫認為「脾主運化水濕」，可將脾胃想像成人體的「排水系統」。脾胃功能正常，攝取的水分能正常輸布、代謝。一旦脾胃運化失常，水濕停留體內，就可能出現身體沉重、疲倦、腹脹、食欲差，以及排便偏軟、黏膩不成形等現象。

為何腳特別容易腫？陳俊如說，中醫認為「濕性重濁」，水濕容易往身體下半部累積，加上久坐、久站、活動量不足，都可能使下肢循環變差，到了下午或晚上，雙腿腫脹、沉重感可能更加明顯。

想要改善濕氣問題，中醫調理並非一味「利尿排水」，而是以「健脾、利濕、清熱」為原則。日常飲食可適度選擇薏仁、紅豆、山藥、茯苓等食材，其中薏仁、紅豆常用於健脾利濕。山藥可補脾養胃，茯苓也是中醫常見的健脾滲濕藥材；夏季可搭配冬瓜、綠豆、黃瓜等較清爽的食物。

例如薏仁搭配紅豆煮湯，就是簡單的夏季食療選擇。陳俊如提醒，容易腹瀉、手腳冰冷或屬虛寒體質者，不宜大量食用偏寒涼食材，薏仁紅豆湯也建議溫熱飲用，並依個人體質調整。冰飲、手搖飲、油炸食物及高糖甜點都不宜過量，西瓜等偏寒涼水果也應適量，別因天氣熱就毫無節制地吃。

生活上則應避免長時間久坐、久站，適度快走、伸展與運動，冷氣也不宜開得過低。陳俊如提醒，西醫所稱的水腫可能與心臟、腎臟、肝臟疾病、靜脈回流異常或淋巴水腫等原因有關。若水腫持續不退，或突然只有單側腿明顯腫脹、疼痛、發熱，甚至合併胸悶、呼吸困難、心悸等症狀，應盡快就醫，排除深部靜脈栓塞等疾病，不宜只靠食療「排濕」。