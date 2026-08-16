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吃大便才會好是真的！健康人糞便做成膠囊 研究驚揭：過敏耐受度狂飆6倍

聯合新聞網／ 綜合報導
「韋恩的食農生活」分享「糞菌移植」是正規醫療方式，過去主要用於拯救嚴重的困難梭狀桿菌症狀患者，最新研究發現還能用來對抗花生過敏。 示意圖／ingimage
「韋恩的食農生活」分享「糞菌移植」是正規醫療方式，過去主要用於拯救嚴重的困難梭狀桿菌症狀患者，最新研究發現還能用來對抗花生過敏。 示意圖／ingimage

「你這個症頭，要吃五天大便才會好」是真的！臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，自從糞便移植與糞便銀行出現後，這已經不是笑話。正式名稱為「糞菌移植」的正規醫療方式，過去主要用於拯救腸道菌相被抗生素打壞、嚴重的困難梭狀桿菌症狀患者，但最新研究發現它居然還能用來對抗花生過敏

這項治療並非隨意使用，韋恩強調其效果並非一般市售益生菌單一菌株所能做到，且捐贈糞便的門檻遠比捐血嚴苛許多。捐贈者除了需篩檢B型肝炎、C型肝炎、愛滋病與梅毒等傳染病，還得排除腸道寄生蟲、抗藥性細菌，並排除肥胖、自體免疫疾病以及近期用過抗生素的人。這導致國外糞菌庫的捐贈者通過率常常僅有個位數百分比，極具難度。

研究團隊針對15位嚴重花生過敏的成年人進行實驗，這些受試者在基線測試中，吃到不到100毫克的花生蛋白就會引發過敏反應。實驗將15人分為兩組，其中10人直接在1到2天內吞下36顆健康捐贈者的腸道菌膠囊，另外5人則先服用短期抗生素清出腸道菌相空間後，再進行糞菌移植。

實驗結果顯示，未事先服用抗生素的組別，花生蛋白耐受量提升至約300毫克，約為原本的3倍；而事先服用抗生素的組別，耐受量更提升至約600毫克，達原本的6倍。雖然600毫克僅相當於一顆多的花生，不代表能放心大吃，但對於擔心外食醬料或油品交叉污染的過敏家庭而言，誤食微量時不會出事的這層保護力，已經極具臨床價值。

大便 過敏 健康

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