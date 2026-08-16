資深車長3年2酒駕還隱匿未通報 台鐵：依規懲處、送考成委員會審議

台鐵第一線行車人員執勤前酒測須零檢出，但傳出新北市去年中公布的酒駕累犯黑名單中，竟有一名資深車長，但台鐵卻未掌握且沒強化管理或處置。對此，台鐵公司表示，經查後當事人坦承隱匿未主動通報，後續將依規予以懲處。

為遏止酒駕、毒駕，公路主管機關及地方政府會公布，10年內駕駛汽、機車酒駕、毒駕累犯者的姓名、照片及違法事實。近期傳出，新北市去年中公布的酒駕黑名單中出現一名台鐵資深車長，3年發生2次駕駛汽機車酒駕違規遭逮，但台鐵竟沒掌握及給予任何處置。

對此，台鐵公司說明，依公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則規定，公務人員酒後駕車行為經警察人員取締者，應履行「公務員服務法」第五條所定的誠實義務，於行為後一周內主動告知單位；人員服務單位也應本權責查證後，依相關規定，衡酌事實發生原因、情節、所生的危害及對政府形象之影響程度，予以處分。

針對資深車長被列入酒駕累犯黑名單一事，台鐵指出，經與該當事車長確認後，當事人坦承其2022至2024年間曾涉有酒駕情事，2案該員均未按公務員服務法規定於一周內主動向單位通報，致台鐵公司未能掌握其於2022年及2024年間涉有酒駕事件。

台鐵強調，後續將視情節輕重，按公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則、公務人員酒後駕車建議懲處基準表，以及交通部暨所屬機關員工禁止酒後駕車管理規範等相關規定，針對違失行為及隱匿不報部分予以懲處，並請考成委員會審議是否予以移付懲戒處分。

台鐵產工秘書長朱智宇則表示，鐵路運輸涉及公共安全，且公務員也有酒駕相關規定，台鐵應能事先防範；針對明確被警察查獲酒駕累犯案例，台鐵公司應留意員工相關執勤狀況，除必要時提供輔導，最重要的是強化上班時間不可飲酒的觀念，而不是等到事後發生問題再來懲處。