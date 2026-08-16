舊報紙別急著丟！達人1招「變身垃圾袋」 網兩極評價：雙北行不通

日常家務中看似無用的廢棄物若善加利用，便能晉升為實用的生活好幫手。生活達人陳映如於臉書指出，自己向朋友學到一招環保又省錢的妙招，那就是直接將家中看完的舊報紙拿來當作垃圾袋使用，不但能讓舊報紙獲得二次利用，還能替家裡節省一些塑膠垃圾袋的開銷。

陳映如示範，只需要拿取舊報紙並沿著垃圾桶內圍繞一圈，接著將報紙的尾端緊緊束起來，最後把束緊的部分整個直接塞進垃圾桶內部底部即可完成。她不忘呼籲大眾，如果家中剛好有看完的舊報紙千萬別急著回收，有機會一定要試試看。

不過，這項做法遭部分網友質疑，「現在很少人家裡有報紙吧」、「明明能回收的，卻要當成垃圾扔？與其這樣不如拿原本是垃圾的塑膠袋」、「現在報紙很少見」、「如果是淺色垃圾桶會染到黑黑的」、「這在雙北行不通，太佔付費垃圾袋體積了」。

另一方面，也有許多習慣此方法的人大讚實用並分享經驗，「我也是都這麼做，而且為防濕、破，還會在底部墊上洗衣精或餅乾的塑膠片」、「我在當兵時，軍中都用報紙做垃圾袋」、「小時候家裡都是用報紙當垃圾袋沒錯」、「我們公司實行很多年的政策，摺法不同，但是後來沒有訂報紙就沒了」。