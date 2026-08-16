旅行社保管繳費收據 觀光署擬延至3年

為保障消費者權益，觀光署預告修正相關法規，要求旅行業者保管旅遊文件及繳費收據期限，由原先1年延長至3年。

交通部觀光署日前預告旅行業管理規則第37條修正草案。

根據草案內容，現行規定旅行業對旅客交付文件、繳費收據及旅遊契約書的保管年限為1年，但實務上旅遊消費爭議發生、調解、協調乃至進入司法訴訟程序，往往歷時較久，相關佐證資料恐因逾期遭業者銷毀或刪除，導致影響旅客權益。

草案中表示，為確保雙方權利義務關係明確，並提供日後損害賠償請求及舉證必要憑據，同時配合行政罰法關於裁處權時效3年規定，以利主管機關依發展觀光條例第37條規定執行定期或不定期檢查、事實調查及行政監督，因此將保管年限修正延長為3年。