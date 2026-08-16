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陰囊長滿痘痘！年輕男硬擠流血怕性病 醫稱正常：很多人都有
陰囊長了許多「痘痘」，其實是正常？台灣皮膚科醫師吳仁欽在其Facebook專頁表示，早前一名年輕男病人前來求診，表現慌張，直言「醫生我這裡長很多顆粒，黃黃的，好幾個月了，我自己有擠，擠到流血，是不是性病？」。吳醫生戴上手套檢查，證實並非「痘痘」或性病，反而是異位皮脂腺（Fordyce Spots）。
異位皮脂腺有4大特徵
吳醫生同時上載相關片解釋，男病人皮脂腺長錯地方，特徵如下：
1. 不痛不癢
2. 不會傳染
3. 不是病毒疣、不是菜花
4. 超級常見，很多男生都有，只是沒人說出口
醫生提醒及早求醫
吳醫生指出，這是單純皮脂腺開口，長在陰囊、嘴唇、生殖器周圍都很正常，很多患者以為是「痘痘」，擠到流血也沒有「痘痘」跑出來，卻會造成發炎、色素沉澱、甚至疤痕，提醒男生若有疑慮，請盡快求醫，「3分鐘的事，別自己在家搞成醫美等級的災難」。
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文章授權轉載自《香港01》
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