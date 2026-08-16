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低壓帶接手影響雨勢更大 粉專：2熱帶擾動蠢蠢欲動
天氣不穩定，出門還是要帶傘。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，周一（17日）起，低壓帶開始接手影響，台灣天氣轉趨更加不穩定，除迎風面地區將從目前的中部以南轉移到東半部，不但會有降雨以及局部地區午後短暫雷陣雨機會增大，雨勢也會較上周顯著。也要留意下半周在南海以及菲島以東的海域有熱帶擾動蠢蠢欲動、爭取發展的趨勢。
「林老師氣象站」指出，季風低壓槽內熱帶擾動發展本周後期比較明顯，根據歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，在南海及菲島以東的海域，都有可能有新的熱帶擾動生成或發展訊號發生，不過，由於時間尚久，環境仍在調整當中，還會有變數，可以再持續追蹤觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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