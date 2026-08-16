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低壓帶影響水氣仍多午後大雷雨 吳德榮：周五起降雨更明顯

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起受低壓帶影響，水氣仍多，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展。聯合報系資料照
今起受低壓帶影響，水氣仍多，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展。聯合報系資料照

出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四季風環流減弱西移，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續「大氣不穩定」的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展；周五至下周日(21至23日)低壓帶北移通過台灣，降雨更明顯。

吳德榮指出，本周白天未降雨前仍偏熱；而強對流發展時、常伴隨「雷擊、強風、瞬間強降雨⋯」等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。今日各地氣溫如下：北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度及東部24至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周一、二(24、25日)太平洋高壓略增強，各地晴熱、應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率；周四(20日)起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，並朝西北前進，下周二抵日本南方海面；未必會靠近台灣，但為期末模擬，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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