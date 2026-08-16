美英日陸 拚擴大無人駕駛產業

無人駕駛技術席捲世界，受惠於法規逐步鬆綁，釋放了市場的成長潛力，美、英、日、陸各國都戮力發展無人駕駛產業；同時，企業也透過限定行駛範圍、精準地圖建置等措施，進一步降低駕駛風險。

Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下無人駕駛叫車服務Ｗａｙｍｏ二月廿六日表示，其自駕車隊已擴大到全美十個主要大都市，在鳳凰城等六大都會區每周提供逾四十萬次的行程服務，今年二月還籌得一百六十億美元用於加速全球拓展。

隨著日本人口減少，農村空洞化，大眾運輸駕駛人數萎縮，許多鄉村長者失去交通選擇，讓日本開始引入無人計程車。日產汽車三月十二日宣布，將與ＵＢＥＲ科技、英國自駕車新創公司Ｗａｙｖｅ合作開發無人計程車。

英國則在「自駕車法」於二○二四年通過後，持續爭取二○二七年底前批准自駕計程車投入營運，Ｗａｙｖｅ更與ＵＢＥＲ合作率先投入競爭。

大陸也早有布局，截至今年四月，全大陸涵蓋北京上海廣州等一線城市與多座二、三線，合計廿六座城市正進行Ｌ四級（高度自動駕駛）的自動駕駛網約車商業化試點。

至於具貨運功能的無人配送車，更早在二○二一年已先由北京市發放合法路權，發展至今，大陸已逾三百座城市運行，配送車總數達四點七萬台。