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美英日陸 拚擴大無人駕駛產業

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯江昱蓁／綜合報導

無人駕駛技術席捲世界，受惠於法規逐步鬆綁，釋放了市場的成長潛力，美、英、日、陸各國都戮力發展無人駕駛產業；同時，企業也透過限定行駛範圍、精準地圖建置等措施，進一步降低駕駛風險。

Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下無人駕駛叫車服務Ｗａｙｍｏ二月廿六日表示，其自駕車隊已擴大到全美十個主要大都市，在鳳凰城等六大都會區每周提供逾四十萬次的行程服務，今年二月還籌得一百六十億美元用於加速全球拓展。

隨著日本人口減少，農村空洞化，大眾運輸駕駛人數萎縮，許多鄉村長者失去交通選擇，讓日本開始引入無人計程車。日產汽車三月十二日宣布，將與ＵＢＥＲ科技、英國自駕車新創公司Ｗａｙｖｅ合作開發無人計程車。

英國則在「自駕車法」於二○二四年通過後，持續爭取二○二七年底前批准自駕計程車投入營運，Ｗａｙｖｅ更與ＵＢＥＲ合作率先投入競爭。

大陸也早有布局，截至今年四月，全大陸涵蓋北京上海廣州等一線城市與多座二、三線，合計廿六座城市正進行Ｌ四級（高度自動駕駛）的自動駕駛網約車商業化試點。

至於具貨運功能的無人配送車，更早在二○二一年已先由北京市發放合法路權，發展至今，大陸已逾三百座城市運行，配送車總數達四點七萬台。

無人駕駛 叫車服務 自駕車

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立委批數位基建淪「蚊子平台」

自駕政策上路近十年，審計部最新報告分別點出，部會協調不足，缺乏統籌，且陸續有計畫停擺，不利整體政策規畫，例如內政部停止更新高精地圖，恐影響業者投入意願。對此，在野黨立委表示，顯示政府停留在一次性計畫階段，缺乏長期維運思維；呼籲政府提出國家級自駕政策藍圖，建立穩定財源與跨部會統籌機制，讓自駕技術從實驗走向商業化。

地方心聲 關鍵在國家是否願投入資源

各地推動自駕公車計畫測試多時，迄今仍無具體上路目標。交通專家表示，目前最大困難為只能以測試名義申請上路，法律尚未定義無人駕駛的正式牌照，也尚無正式的營運條件。新北市交通局長鍾鳴時認為，實驗已證實技術不是問題，關鍵在於國家政策是否願意投入資源推動。

業者心聲 盼中央跨部會主導自駕車

自駕車龍頭廠商、勤崴國際副總經理林映帆表示，現行自駕技術朝「輕地圖」發展，對完整高精圖資的依賴逐步降低；而相較圖資退場，她更關切台灣自駕產業面臨計畫難以延續、法規及測試場域等困境，盼中央建立跨部會主導機制，給本土業者更多實驗與發展空間。

審計部示警…地方拚自駕 中央成斷點

地方政府衝刺自駕交通之際，中央政策卻浮現斷點。審計部示警，國內自駕政策缺乏延續性及統籌性，不利中央、地方及產業整體規畫；內政部投入逾億元推動的高精地圖及自動駕駛平台，去年陸續停止維運。一線業者也喊話，自駕實驗「一年一案」，能上路載客僅數月，盼中央建立跨部會協調機制，讓自駕車真正落地。

冷眼集／推動近十年 不見長遠政策與主責單位

身為科技島，台灣在自駕車政策的規畫上，卻始終落後美國、中國大陸，當中固然有汽車、人工智慧（ＡＩ）的產業發展限制，但在社會走向超高齡化、人口數持續下降的此刻，政府更應該考量自駕車的長遠發展政策，並且明定主責單位，以支應台灣未來五十年的社會發展所需。

美英日陸 拚擴大無人駕駛產業

無人駕駛技術席捲世界，受惠於法規逐步鬆綁，釋放了市場的成長潛力，美、英、日、陸各國都戮力發展無人駕駛產業；同時，企業也透過限定行駛範圍、精準地圖建置等措施，進一步降低駕駛風險。

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