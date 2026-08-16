立委批數位基建淪「蚊子平台」

自駕政策上路近十年，審計部最新報告分別點出，部會協調不足，缺乏統籌，且陸續有計畫停擺，不利整體政策規畫，例如內政部停止更新高精地圖，恐影響業者投入意願。對此，在野黨立委表示，顯示政府停留在一次性計畫階段，缺乏長期維運思維；呼籲政府提出國家級自駕政策藍圖，建立穩定財源與跨部會統籌機制，讓自駕技術從實驗走向商業化。

國民黨立委葛如鈞指出，智慧載具若能在安全可驗證、責任可釐清及資料可稽核的前提下導入，有助降低疲勞駕駛風險，也能改善偏鄉接駁及駕駛人力不足問題。美國、歐盟、日本已逐步朝分級監理、型式認證及特定場域「高度自動駕駛」服務發展，台灣不能長期停留在實驗條例及一次性計畫階段。

葛如鈞表示，高精地圖雖非所有自駕技術的唯一方案，卻是自駕巴士、智慧道路及車路協同的重要公共資料基礎，必須持續更新。行政院應盡速指定主責機關，由內政部、交通部及經濟部提出承接期程、穩定財源、資料標準、更新機制及第三方稽核制度，將既有成果轉化為交通安全與產業競爭力。

民眾黨立委洪毓祥指出，政府目前陷入無圖可用、數據斷鏈窘境，讓鉅額數位基礎建設淪為「蚊子平台」，也打擊地方政府及產業擴大試辦的信心。內政部採計畫專案模式，缺乏常態維運經費，反映政府將數位基礎建設視為一次性工程，而非需持續維護的數位公共基礎設施。