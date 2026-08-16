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立委批數位基建淪「蚊子平台」

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰／台北報導

自駕政策上路近十年，審計部最新報告分別點出，部會協調不足，缺乏統籌，且陸續有計畫停擺，不利整體政策規畫，例如內政部停止更新高精地圖，恐影響業者投入意願。對此，在野黨立委表示，顯示政府停留在一次性計畫階段，缺乏長期維運思維；呼籲政府提出國家級自駕政策藍圖，建立穩定財源與跨部會統籌機制，讓自駕技術從實驗走向商業化。

國民黨立委葛如鈞指出，智慧載具若能在安全可驗證、責任可釐清及資料可稽核的前提下導入，有助降低疲勞駕駛風險，也能改善偏鄉接駁及駕駛人力不足問題。美國、歐盟、日本已逐步朝分級監理、型式認證及特定場域「高度自動駕駛」服務發展，台灣不能長期停留在實驗條例及一次性計畫階段。

葛如鈞表示，高精地圖雖非所有自駕技術的唯一方案，卻是自駕巴士、智慧道路及車路協同的重要公共資料基礎，必須持續更新。行政院應盡速指定主責機關，由內政部、交通部及經濟部提出承接期程、穩定財源、資料標準、更新機制及第三方稽核制度，將既有成果轉化為交通安全與產業競爭力。

民眾黨立委洪毓祥指出，政府目前陷入無圖可用、數據斷鏈窘境，讓鉅額數位基礎建設淪為「蚊子平台」，也打擊地方政府及產業擴大試辦的信心。內政部採計畫專案模式，缺乏常態維運經費，反映政府將數位基礎建設視為一次性工程，而非需持續維護的數位公共基礎設施。

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業者心聲 盼中央跨部會主導自駕車

自駕車龍頭廠商、勤崴國際副總經理林映帆表示，現行自駕技術朝「輕地圖」發展，對完整高精圖資的依賴逐步降低；而相較圖資退場，她更關切台灣自駕產業面臨計畫難以延續、法規及測試場域等困境，盼中央建立跨部會主導機制，給本土業者更多實驗與發展空間。

地方心聲 關鍵在國家是否願投入資源

各地推動自駕公車計畫測試多時，迄今仍無具體上路目標。交通專家表示，目前最大困難為只能以測試名義申請上路，法律尚未定義無人駕駛的正式牌照，也尚無正式的營運條件。新北市交通局長鍾鳴時認為，實驗已證實技術不是問題，關鍵在於國家政策是否願意投入資源推動。

冷眼集／推動近十年 不見長遠政策與主責單位

身為科技島，台灣在自駕車政策的規畫上，卻始終落後美國、中國大陸，當中固然有汽車、人工智慧（ＡＩ）的產業發展限制，但在社會走向超高齡化、人口數持續下降的此刻，政府更應該考量自駕車的長遠發展政策，並且明定主責單位，以支應台灣未來五十年的社會發展所需。

立委批數位基建淪「蚊子平台」

自駕政策上路近十年，審計部最新報告分別點出，部會協調不足，缺乏統籌，且陸續有計畫停擺，不利整體政策規畫，例如內政部停止更新高精地圖，恐影響業者投入意願。對此，在野黨立委表示，顯示政府停留在一次性計畫階段，缺乏長期維運思維；呼籲政府提出國家級自駕政策藍圖，建立穩定財源與跨部會統籌機制，讓自駕技術從實驗走向商業化。

美英日陸 拚擴大無人駕駛產業

無人駕駛技術席捲世界，受惠於法規逐步鬆綁，釋放了市場的成長潛力，美、英、日、陸各國都戮力發展無人駕駛產業；同時，企業也透過限定行駛範圍、精準地圖建置等措施，進一步降低駕駛風險。

交部：目前20餘沙盒實驗

交通部科技資訊司長呂文玉表示，自駕車要能上路，車子本體部分必須先通過經濟部的沙盒實驗，目前已有廿多件實驗案例。而其餘規範層面，目前交通部都已完成相關的法規訂定，車路協同技術標準也已經確立。將積極鼓勵廠商出沙盒後，可以將自駕車投入商轉。

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