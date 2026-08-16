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審計部示警…地方拚自駕 中央成斷點

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
審計部示警，國內自駕政策缺乏延續性及統籌性，不利中央、地方及產業整體規畫；內政部投入逾億元推動的高精地圖及自動駕駛平台，去年陸續停止維運。內政部則回覆，已達階段性任務。記者林澔一／攝影
審計部示警，國內自駕政策缺乏延續性及統籌性，不利中央、地方及產業整體規畫；內政部投入逾億元推動的高精地圖及自動駕駛平台，去年陸續停止維運。內政部則回覆，已達階段性任務。記者林澔一／攝影

地方政府衝刺自駕交通之際，中央政策卻浮現斷點。審計部示警，國內自駕政策缺乏延續性及統籌性，不利中央、地方及產業整體規畫；內政部投入逾億元推動的高精地圖及自動駕駛平台，去年陸續停止維運。一線業者也喊話，自駕實驗「一年一案」，能上路載客僅數月，盼中央建立跨部會協調機制，讓自駕車真正落地。

審計部報告指出，政府為推動無人載具，二○一八年底公告「無人載具科技創新實驗條例」，內政部與經濟部共同提出「無人載具科技實證運行推動計畫」。其中，內政部主要負責自駕車沙盒實驗場域的高精地圖測製，並提供業者高精地圖及相關諮詢服務。

未訂定落地商轉營運期程

不過，審計部檢視自駕政策推動情形，點出相關計畫並未建立有效跨部會協調溝通與監督機制、缺乏整體藍圖，未明確訂定自駕巴士落地商轉營運目標期程，且部分計畫屆期後沒再推動，導致運行成果難接續應用。

審計部指出，科技會報辦公室二○二二年配合組改業務移撥給國科會後，就沒有人承接溝通協調工作；直到今年六月，交通部指派交通科技及資訊司來擔任沙盒實驗權責部門，與經濟部、內政部等部門協調分工。

此外，地方政府持續投入自駕巴士實證，但是沒有明確落地營運的目標期程，中央相關計畫如何延續、不同部會資源如何銜接，成為課題。

台北市長蔣萬安先前接受聯合報專訪時表示，無人自駕車將在北市落地，明年上半年規畫在北士科成立無人自駕示範區；明年下半年更將在全市十五條公車專用道推動無人自駕公車，目標讓台北成為全世界無人自駕的重要示範基地。

但如今，高精地圖計畫已停更。內政部二○一九年至去年投入逾億元，辦理地圖測製，提供台北、新北、桃園、台中等十六案自駕沙盒實驗使用，也供交通部進行智慧道路加值應用，但相關測製及維運去年底停止。

審計部擔心，未來業者投入自駕沙盒實驗，可能得自行負擔新場域圖資測製成本，進而影響參與意願；地方政府推動自駕巴士時，也可能出現不同業者承接情況。

內政部稱完成階段性任務

審計部也關切內政部的「自動駕駛資訊整合平台」因沒有延續性經費，自去年二月起停止維運；平台停擺後，國內自駕巴士實驗數據標準及通用化工作也跟著中斷，可能影響主管機關後續監理，建議內政部設法維運或找其他機關承接。

內政部回應，高精地圖實證計畫及自駕資訊整合平台都是配合推動，目前高精地圖製圖標準和自駕車試行場域所需圖資都已建立，完成階段性任務；未來將配合交通部、經濟部等政策及產業需求，持續提供高精地圖技術諮詢，並滾動檢討。

業者盼延長實驗期及牌照

對於中央相關計畫陸續喊停，國內自駕車龍頭、勤崴國際副總經理林映帆表示，中央除可持續提供測試場域、初期經費及路側基礎設施，也可思考延長實驗期程及牌照，並建立跨部會協調機制，整合經濟部、交通部等相關法規與政策，讓自駕車能從短期實驗逐步走向實際營運。

自駕車 內政部 載具 自動駕駛 交通部

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業者心聲 盼中央跨部會主導自駕車

自駕車龍頭廠商、勤崴國際副總經理林映帆表示，現行自駕技術朝「輕地圖」發展，對完整高精圖資的依賴逐步降低；而相較圖資退場，她更關切台灣自駕產業面臨計畫難以延續、法規及測試場域等困境，盼中央建立跨部會主導機制，給本土業者更多實驗與發展空間。

地方心聲 關鍵在國家是否願投入資源

各地推動自駕公車計畫測試多時，迄今仍無具體上路目標。交通專家表示，目前最大困難為只能以測試名義申請上路，法律尚未定義無人駕駛的正式牌照，也尚無正式的營運條件。新北市交通局長鍾鳴時認為，實驗已證實技術不是問題，關鍵在於國家政策是否願意投入資源推動。

冷眼集／推動近十年 不見長遠政策與主責單位

身為科技島，台灣在自駕車政策的規畫上，卻始終落後美國、中國大陸，當中固然有汽車、人工智慧（ＡＩ）的產業發展限制，但在社會走向超高齡化、人口數持續下降的此刻，政府更應該考量自駕車的長遠發展政策，並且明定主責單位，以支應台灣未來五十年的社會發展所需。

立委批數位基建淪「蚊子平台」

自駕政策上路近十年，審計部最新報告分別點出，部會協調不足，缺乏統籌，且陸續有計畫停擺，不利整體政策規畫，例如內政部停止更新高精地圖，恐影響業者投入意願。對此，在野黨立委表示，顯示政府停留在一次性計畫階段，缺乏長期維運思維；呼籲政府提出國家級自駕政策藍圖，建立穩定財源與跨部會統籌機制，讓自駕技術從實驗走向商業化。

美英日陸 拚擴大無人駕駛產業

無人駕駛技術席捲世界，受惠於法規逐步鬆綁，釋放了市場的成長潛力，美、英、日、陸各國都戮力發展無人駕駛產業；同時，企業也透過限定行駛範圍、精準地圖建置等措施，進一步降低駕駛風險。

交部：目前20餘沙盒實驗

交通部科技資訊司長呂文玉表示，自駕車要能上路，車子本體部分必須先通過經濟部的沙盒實驗，目前已有廿多件實驗案例。而其餘規範層面，目前交通部都已完成相關的法規訂定，車路協同技術標準也已經確立。將積極鼓勵廠商出沙盒後，可以將自駕車投入商轉。

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