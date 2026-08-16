冷眼集／推動近十年 不見長遠政策與主責單位

身為科技島，台灣在自駕車政策的規畫上，卻始終落後美國、中國大陸，當中固然有汽車、人工智慧（ＡＩ）的產業發展限制，但在社會走向超高齡化、人口數持續下降的此刻，政府更應該考量自駕車的長遠發展政策，並且明定主責單位，以支應台灣未來五十年的社會發展所需。

台灣自駕車發展政策上，最首先遇到的問題，就是主責單位不明確。自駕車不僅牽涉到交通，也牽涉到科技研發、硬體製造，究竟應該歸交通部、經濟部，還是內政部管理，各方都有不同意見。

但很顯然地，沒有主責單位，就無法做出長遠且符合民眾需求的政策發展規畫。

再者，自駕車產業發展，不能只著重在科技研發上面，更重要的，必須要考量台灣人口數、民眾生活習慣改變等問題。

舉例來說，以貨運產業來說，現在最困難的事情就是「找司機」，更何況台灣出生率愈來愈低，也許廿年後，根本也沒有人願意做這份工作。也因此，政府更應該從現在就開始長期規畫自駕車產業發展。

在台灣，不少企業都曾嘗試發展過自駕車，或者申請過ＰＯＣ（概念性驗證）區域，但通常嘗試了一至兩年後，就鎩羽而歸。業者坦言，「路況」是最大問題，事實上，台灣自駕系統的辨識能力已經愈來愈好，但因為道路上仍然會有許多無預警的問題，例如，機車、行人經常從視線死角竄出，人類都難以防範這些突如其來的意外，更何況是ＡＩ模型，也很難百分之百掌握動態軌跡，這也讓很多自駕車沙盒計畫只維持一、兩年，就沒有再延續下去。

自駕車不僅僅是技術研發能量的累積，也關乎著一個社會未來的發展走向。從審計部點出的問題，可以發現無人載具已經推動近十年，到現在政府還缺乏一套長遠的計畫，有一搭沒一搭，別說未來五十年，恐怕連未來五年的社會發展都已經難以應付。