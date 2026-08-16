地方心聲 關鍵在國家是否願投入資源

各地推動自駕公車計畫測試多時，迄今仍無具體上路目標。交通專家表示，目前最大困難為只能以測試名義申請上路，法律尚未定義無人駕駛的正式牌照，也尚無正式的營運條件。新北市交通局長鍾鳴時認為，實驗已證實技術不是問題，關鍵在於國家政策是否願意投入資源推動。

北市力推自駕公車在十五條公車專用道上路，公運處表示，會先在北士科、信義路公車專用道等場域，開放讓公車業者結合系統商共同投標，提出沙盒實驗無人自駕公車，預計今年發包、明年下半年進入道路測試，未來涉及實證運行的相關細節，會持續和經濟部、交通部交換意見。

交通專家指出，目前僅能向經濟部申請，以測試名義上路，即便技術已達一定水準，國內法律尚未定義無人駕駛的正式牌照，也沒有針對自駕車輛訂定正式的營運要件；交通部參考國外法條，對國內法律調適尚未有明確時程。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市與交通部進行兩期淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫，第一期試驗從專用車道、封閉式全封閉到全開放環境推動，結果證明技術上可行；第二期設計雙車聯動、等速等距與環狀繞行接駁，也把報告提送交通部。

鍾表示，交通部二周前召開會議，討論淡江大橋到桃園機場開闢智駕公車，若中央有意願，新北樂觀其成願意配合。

鍾鳴時認為，以長遠來看，智駕公車是國家未來發展必要方向，目前實驗已證實技術、設備及通訊都不是難題，「智駕車不在車輛，而在政策」，是需國家願意投入經費資源，且非僅是某個地方或單點實施；交通管理基礎設施都要調整，才能配合智駕環境場域，有賴交通部全盤思考。

中市府二○一八年起，推動水湳園區自駕公車，經歷多次封閉場域試駕，今年秋天將進入開放道路試乘階段，現正整備沿線車路聯網與路側輔助設備。