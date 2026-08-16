業者心聲 盼中央跨部會主導自駕車

自駕車龍頭廠商、勤崴國際副總經理林映帆表示，現行自駕技術朝「輕地圖」發展，對完整高精圖資的依賴逐步降低；而相較圖資退場，她更關切台灣自駕產業面臨計畫難以延續、法規及測試場域等困境，盼中央建立跨部會主導機制，給本土業者更多實驗與發展空間。

勤崴國際二○○五年開始投入數位電子地圖研發，二○一八年正式加速布局高精地圖與自駕系統整合，為全台第一個取得合法自駕車試車牌的廠商。林映帆指出，國內過去約有廿件自駕車沙盒案，勤崴參與半數，近七年幾乎每年都有公開道路運行案。

針對自駕沙盒案，林映帆指出，許多計畫僅一年為期，業者從申請牌照、建置道路設施到完成車輛訓練後，真正能上路載客的時間可能只剩數月，年底又得結案、繳回牌照，技術及運行經驗難以持續累積。

她形容，自駕車如同「學開車」，若沒有實際上路，就難以發現不同路況可能產生的問題；政府若要讓自駕車從實驗走向營運，應提出二至三年的中長期規畫，配合延長沙盒牌照效期，再逐步銜接客運業者營運。

林映帆表示，過去自駕案每次僅有兩、三輛車，車廠看不到市場規模，配合開發意願就不高；若政府能以公共運輸帶頭，實際導入客運業者，讓車廠看見未來從數輛擴大至數百輛的市場可能性，才有機會帶動車廠、系統商與客運業者共同投入，進而解決駕駛缺工等問題。

對於內政部停止更新高精地圖，林映帆表示，內政部過去制定高精地圖格式及製作規範，讓業者可依循；隨技術演進，各家業者對圖資需求不同，未必需要完整的公分級圖資，部分也逐步朝「輕地圖」發展，降低對高精地圖的依賴。

相較圖資問題，林映帆指出，中央現階段更應處理法規、測試場域及跨部會協調；自駕車涉及經濟部試車制度、交通部道路與客運法規，也涉及數發部、國科會等通訊與測試資源，但缺乏持續主導、協調各部會角色。她建議，中央可建立跨部會協調機制，設定自駕產業發展方向並定期檢討法規，同時提供測試場域、初期經費及路側基礎設施。

小檔案 高精地圖

高精地圖是專為自動駕駛與智慧運輸打造的公分級精準圖資。與一般導航地圖不同，不僅記錄道路與導航資訊，更詳細描繪車道線、交通號誌、路面標線以及護欄等三維實體物件。

能提供高精度的空間定位與環境預判，是推動車道級導航、降低業者研發成本及確保自駕行車安全的關鍵基礎設施。