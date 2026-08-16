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業者心聲 盼中央跨部會主導自駕車

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

自駕車龍頭廠商、勤崴國際副總經理林映帆表示，現行自駕技術朝「輕地圖」發展，對完整高精圖資的依賴逐步降低；而相較圖資退場，她更關切台灣自駕產業面臨計畫難以延續、法規及測試場域等困境，盼中央建立跨部會主導機制，給本土業者更多實驗與發展空間。

勤崴國際二○○五年開始投入數位電子地圖研發，二○一八年正式加速布局高精地圖與自駕系統整合，為全台第一個取得合法自駕車試車牌的廠商。林映帆指出，國內過去約有廿件自駕車沙盒案，勤崴參與半數，近七年幾乎每年都有公開道路運行案。

針對自駕沙盒案，林映帆指出，許多計畫僅一年為期，業者從申請牌照、建置道路設施到完成車輛訓練後，真正能上路載客的時間可能只剩數月，年底又得結案、繳回牌照，技術及運行經驗難以持續累積。

她形容，自駕車如同「學開車」，若沒有實際上路，就難以發現不同路況可能產生的問題；政府若要讓自駕車從實驗走向營運，應提出二至三年的中長期規畫，配合延長沙盒牌照效期，再逐步銜接客運業者營運。

林映帆表示，過去自駕案每次僅有兩、三輛車，車廠看不到市場規模，配合開發意願就不高；若政府能以公共運輸帶頭，實際導入客運業者，讓車廠看見未來從數輛擴大至數百輛的市場可能性，才有機會帶動車廠、系統商與客運業者共同投入，進而解決駕駛缺工等問題。

對於內政部停止更新高精地圖，林映帆表示，內政部過去制定高精地圖格式及製作規範，讓業者可依循；隨技術演進，各家業者對圖資需求不同，未必需要完整的公分級圖資，部分也逐步朝「輕地圖」發展，降低對高精地圖的依賴。

相較圖資問題，林映帆指出，中央現階段更應處理法規、測試場域及跨部會協調；自駕車涉及經濟部試車制度、交通部道路與客運法規，也涉及數發部、國科會等通訊與測試資源，但缺乏持續主導、協調各部會角色。她建議，中央可建立跨部會協調機制，設定自駕產業發展方向並定期檢討法規，同時提供測試場域、初期經費及路側基礎設施。

小檔案 高精地圖

高精地圖是專為自動駕駛與智慧運輸打造的公分級精準圖資。與一般導航地圖不同，不僅記錄道路與導航資訊，更詳細描繪車道線、交通號誌、路面標線以及護欄等三維實體物件。

能提供高精度的空間定位與環境預判，是推動車道級導航、降低業者研發成本及確保自駕行車安全的關鍵基礎設施。

自駕車 地圖

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自駕車龍頭廠商、勤崴國際副總經理林映帆表示，現行自駕技術朝「輕地圖」發展，對完整高精圖資的依賴逐步降低；而相較圖資退場，她更關切台灣自駕產業面臨計畫難以延續、法規及測試場域等困境，盼中央建立跨部會主導機制，給本土業者更多實驗與發展空間。

地方心聲 關鍵在國家是否願投入資源

各地推動自駕公車計畫測試多時，迄今仍無具體上路目標。交通專家表示，目前最大困難為只能以測試名義申請上路，法律尚未定義無人駕駛的正式牌照，也尚無正式的營運條件。新北市交通局長鍾鳴時認為，實驗已證實技術不是問題，關鍵在於國家政策是否願意投入資源推動。

冷眼集／推動近十年 不見長遠政策與主責單位

身為科技島，台灣在自駕車政策的規畫上，卻始終落後美國、中國大陸，當中固然有汽車、人工智慧（ＡＩ）的產業發展限制，但在社會走向超高齡化、人口數持續下降的此刻，政府更應該考量自駕車的長遠發展政策，並且明定主責單位，以支應台灣未來五十年的社會發展所需。

立委批數位基建淪「蚊子平台」

自駕政策上路近十年，審計部最新報告分別點出，部會協調不足，缺乏統籌，且陸續有計畫停擺，不利整體政策規畫，例如內政部停止更新高精地圖，恐影響業者投入意願。對此，在野黨立委表示，顯示政府停留在一次性計畫階段，缺乏長期維運思維；呼籲政府提出國家級自駕政策藍圖，建立穩定財源與跨部會統籌機制，讓自駕技術從實驗走向商業化。

美英日陸 拚擴大無人駕駛產業

無人駕駛技術席捲世界，受惠於法規逐步鬆綁，釋放了市場的成長潛力，美、英、日、陸各國都戮力發展無人駕駛產業；同時，企業也透過限定行駛範圍、精準地圖建置等措施，進一步降低駕駛風險。

交部：目前20餘沙盒實驗

交通部科技資訊司長呂文玉表示，自駕車要能上路，車子本體部分必須先通過經濟部的沙盒實驗，目前已有廿多件實驗案例。而其餘規範層面，目前交通部都已完成相關的法規訂定，車路協同技術標準也已經確立。將積極鼓勵廠商出沙盒後，可以將自駕車投入商轉。

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