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長照住宿機構補助解凍 將回溯發放

聯合報／ 李人岳陳雨鑫／台北報導

立法院日前通過今年度中央政府總預算案，原訂今年一月上路、因預算審議延宕的住宿式服務機構使用者補助，可望近期發放。行政院長卓榮泰昨表示，補助額度將由每人每年十二萬元提高至十八萬元，並可回溯發放。衛福部長照司副司長吳希文表示，方案都已經完成規畫，僅待行政院最後拍板後，即可著手補發款項。

卓榮泰昨參訪彰化縣日照中心時表示，台灣已進入超高齡社會，政府推出「台灣人口對策新戰略」，除盼提升新生人口，也持續挹注地方長照資源。近年中央投入彰化縣長照經費達二五五億元，盼地方提升執行效率，讓每一分經費都能發揮最大效益。

卓榮泰指出，截至今年六月底，全台已有十六個縣市布建四十九處互助喘息服務據點，累計四四三三人次參與；衛福部也在明年度預算編列五○五○萬元，持續推動「互助喘息」創新服務模式，減輕家庭照顧者負擔。

針對住宿式服務機構使用者，卓榮泰表示，政府原規畫自今年一月一日起，將補助額度由每人每年十二萬元提高至十八萬元，但因今年度總預算案遲未通過，方案延宕近八個月。前天他赴屏東訪視台灣可可產業時，得知總預算案終於通過，因此特別感謝立法院，也讓延宕多時的補助得以回溯發放，使住宿機構使用者家庭獲得實質支持。

長照 補助 住宿

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