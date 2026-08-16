高鐵票價凍漲20年要動了？ 董座史哲：明年新車上線後檢討

台灣高鐵（2633）票價20年未調整，隨著N700ST新世代列車首組昨（15）日抵達高雄港，高鐵票價調整議題浮上檯面。

高鐵董事長史哲表示，待新車導入、乘車品質改善，明年7月1日新車上線後，將檢討20年未調整的票價。

據了解，高鐵正盤點全新財務永續計畫，票價調整是其中一環，預計明年7月提出方案，若相關程序順利，最快可望在2028年9月後實施。

對於史哲提出票價檢討，交通部長陳世凱提出三大期許，包括安全第一、強化維修人才培育及全面提升服務品質。他強調，高鐵2.0不只是新車，也涵蓋車站、票務、客戶服務及智慧服務，整體水準都要提升。若要談漲票價，前提是新車上線後，要先讓民眾「坐到滿意」，再談票價調整。

高鐵首組N700ST原定8月6日從日本笠戶工廠裝船啟航，歷經天候等因素延後，昨日抵達高雄港。史哲表示，新車到來後高鐵將面臨三大挑戰，首先是首次同時營運兩種車型。高鐵過去20年以單一車型營運，N700ST加入後，將進入新舊車型並行階段，後勤維修壓力勢必增加。高鐵目前夜間維修時間不到五小時，未來將考驗2,000多名工作人員的維修、調度及訓練能力，相關作業希望在兩年內完成並穩定運作。

第二項挑戰是財務永續。史哲指出，高鐵已成為台灣重要交通動脈，確保長期永續營運責無旁貸。待新車導入成功、乘車品質改善後，將檢討既有34組列車的汰舊換新，並盤點車站及相關設備更新需求，票價20年未調也將納入檢討。

第三項挑戰是深化「高鐵2.0」，未來不論車輛、運能或服務，都要持續提升全線服務品質，包括20年前設計的車站，也將隨旅運需求變化持續檢視改善。