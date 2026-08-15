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鬼月「曬娃」招好兄弟？民俗專家破迷思：家裡擺沒事、帶出門1招避邪

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鬼月「曬娃」招好兄弟？民俗專家破迷思：家裡擺沒事、帶出門1招避邪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
近年「曬娃文化」席捲年輕族群，許多人不只收藏公仔、娃娃，還會裝進透明娃包隨身帶出門拍照打卡；適逢農曆鬼月，有網友擔心娃娃招來「好兄弟」。記者黃羿馨／攝影
近年「曬娃文化」席捲年輕族群，許多人不只收藏公仔、娃娃，還會裝進透明娃包隨身帶出門拍照打卡；適逢農曆鬼月，有網友擔心娃娃招來「好兄弟」。記者黃羿馨／攝影

近年「曬娃文化」席捲年輕族群，許多人不只收藏公仔娃娃，還會裝進透明娃包隨身帶出門拍照打卡；適逢農曆鬼月，有網友擔心娃娃招來「好兄弟」。民俗專家廖大乙表示，公仔、娃娃擺在家中無妨，但若帶到戶外「見天」，依民俗可綁紅線或貼圓形紅紙避邪。

農曆鬼月到來，Threads上開始出現：「鬼月娃娃、公仔要不要收起來」、「有眼睛的娃娃是否容易招來好兄弟」等討論，甚至有人聽聞長輩提醒，鬼月期間應把人形公仔收起來，或遮住眼睛，避免邪靈附著。

民俗專家廖大乙表示，以傳統民俗觀點而言，收藏在住家室內的娃娃、公仔不需要特別收起，也不用拿布遮住眼睛，住家都有守護神，「好兄弟」也有其戒規，不能任意侵門踏戶、進入民宅，因此公仔、娃娃平時放在家中，不需要因為鬼月特別遮眼、收起來；店家在室內陳列販售的公仔、娃娃，同樣不必過度擔心。

至於現在年輕人流行把娃娃放進透明「娃包」，帶著心愛角色逛街、吃飯甚至旅遊，廖大乙表示，若鬼月期間要將娃娃、公仔帶到戶外「見天」，依傳統民俗做法，可剪一塊約1元或10元硬幣大小的圓形紅紙，貼在娃娃或公仔背後，以紅色象徵喜氣，民俗上有防止邪靈入侵之意。

另一種方式則是在娃娃、公仔身上綁紅線。廖大乙說，可以準備7寸紅線綁在娃娃身上，若不方便綁線，也可使用紅色線圈替代；尤其帶著娃娃到戶外、醫院等場所時，可以採取這類民俗方式求心安。

至於是否只有「人形」娃娃需要注意？包括貓、狗、動漫角色或近年熱門的各式造型公仔是否也算？廖大乙表示，不必特別區分造型，只要擔心鬼月帶公仔、娃娃外出有所忌諱，都可以綁紅線或紅色線圈。

廖大乙也強調，這些做法屬於傳統民俗觀念，重點在於公仔、娃娃若只是收藏、陳列在住家室內，不需要因鬼月到來就全部收起或遮住眼睛；若要帶出門「曬娃」，民俗上則可透過紅紙、紅線等方式求個安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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