東部海域規模5.2地震 氣象署指搖晃方式不同：屬隱沒型地震

今天晚間7時30分東部海域發生芮氏規模5.2地震，中央氣象署地震測報中心科長林柏佑說，這起地震屬於隱沒型地震，過去這個區域也都有地震發生，算是背景地震一部分。

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間7時30分發生芮氏規模5.2地震，地震深度66.6公里，震央位於宜蘭縣政府東南東方52.8公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、新北市3級。

中央氣象署地震測報中心科長林柏佑今天在說明記者會中表示，這起地震屬於有一點深度的隱沒型地震，因此搖晃方式有點不太一樣；若從歷史紀錄來看，這個區域都有發生地震，因此研判屬於背景地震一部分。

林柏佑說，去年12月27日也曾在這個區域發生規模7.0地震，跟這起地震類似；提醒民眾地震無法預測，台灣處於地震帶上，民眾要多加留意。