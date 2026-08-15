池上穀倉藝術館「我們 台灣」特展 用攝影建立主體性

從運送甘蔗的搬運工，到雲門舞集創辦人林懷民堅毅肖像；從「蔣經國告別式」歷史畫面到廢除刑法一百條運動慷慨激昂，池上穀倉藝術館「我們 台灣」特展，讓大家看見20世紀台灣。

根據台灣好基金會今天發布的新聞資料，台灣好基金會與國立台灣美術館、國家攝影文化中心攜手舉辦「我們 台灣」特展，邀請黃建亮策展，精選國家攝影中心54件藏品作展出。

黃建亮表示，台灣文化從來就不是一個純粹的東西，它其實是一個融合多文化的結果，「如何藉由整理台灣的影像來定義什麼是台灣文化，一直是我對我自己很大的挑戰。」黃建亮表示，這個展覽並非要給出單一標準答案，而是希望藉由多元影像，協助大眾重新思考台灣豐富樣貌。

這次特展共展出包括石萬里、何經泰、何慧光、吳政璋與李悌欽等29名台灣攝影家作品，包括梁正居拍攝的「扛甘蔗」，郭英聲拍攝的「林懷民」，劉安明拍攝的「第一台電視前」，劉振祥拍攝的「蔣經國告別式」到蔡文祥拍攝的「廢除刑法一百條運動」，每一個畫面都是台灣人與這片土地無可取代的心靈共振。

黃建亮表示，這次特展聚焦20世紀以來影像，篩選作品標準就是台灣攝影家眼中的台灣，而且是好的作品，「台灣人如何看世界、看自己，由我們自己來為台灣攝影做定義，看看我們自己的攝影家是如何看台灣，我們的主體性才能建立起來，脈絡不會走樣。」

台灣好基金會董事長柯文昌表示，台灣獨特大自然景觀，有海拔3000公尺大山，緊鄰一望無垠海洋；有善良而勤奮的人民與多元包容的文化，攝影家將這片土地的生命力用他們的鏡頭記錄下來，成就了「我們台灣」特展。

「我們 台灣」特展自即日起到12月13日展出，地點在池上穀倉藝術館（台東縣池上鄉中西三路6號）。