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19:30地牛翻身！新北汐止震度3級好有感 氣象署：因盆地沉積厚

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

地牛翻身，今天晚間7時30分發生一起規模5.2的地震，震央位於宜蘭縣政府東南東方52.8公里海面上，深度達66.6公里。最大震度達3級，包含宜蘭南澳、宜蘭市及新北汐止，由於盆地效應都相當有感。花蓮西寶、台北信義區、新北及台中德基也有2級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本次地震並沒有觸發PWS國家級警報，但由於震央靠近宜蘭、新北及台北地區，受盆地及大樓效應影響，北部地區才有感受到比較明顯的晃動。尤其是汐止，由於盆地沉積較厚，地震波進來時，將受土質震動影響而被放大。

吳健富指出，此次地震主要原因為菲律賓海板塊向下隱沒在歐亞大陸板塊，震央位於和平海盆跟南澳海盆北邊位置，但因為此處地震深度多半比較深，所以推測應與海盆活動無關。

吳健富說，這條隱沒帶內有一群比較深的地震好發帶，以本次震央為中心、半徑30公里搜尋歷年地震，上一次是3月15日有一起規模5.6的地震，再上一次則為去年12月27日規模7.1的強震，好在當時深度亦達60多公里。

吳健富提醒，由於此區域地震頻繁，因此三天內還是要留意規模4.5至5的餘震，但因為震央通常比較深，再加上規模不大，因此震度應不會太大，民眾不必過於擔心。

今天晚間7時30分發生一起規模5.2地震。圖／氣象署提供
今天晚間7時30分發生一起規模5.2地震。圖／氣象署提供

汐止 氣象署 新北

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