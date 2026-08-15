高鐵N700ST列車首組運抵台灣 明年7月投入營運將調漲票價

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運，2028年底12組列車全數上線。高鐵公司董事長史哲表示，待新車順利上路後將檢討高鐵票價。

交通部長陳世凱出席高鐵新一代列車N700ST抵達高雄港典禮致詞表示，高鐵營運20餘年來，改變台灣都市及產業發展，他本身也是高鐵的重度使用者，幾乎每天都仰賴高鐵安全、準時及良好的服務。

陳世凱指出，新車加入營運行列後，將提高高鐵的運量及運能，以符合台灣民眾的需求與要求；此外，不論在車站、票務或客戶服務方面，也期許高鐵持續提高整體服務水準。

台灣高鐵董事長史哲致詞時表示，此次新車抵台歷經波折，經過地震、颱風及惡劣海象的考驗，在以安全為首位的考量下，終於順利完成任務；史哲指出，高鐵不只是移動工具，也從移動改成了「移居」，而移居的下一步就是「宜居」。

史哲也坦言新車到來代表新的挑戰開始，包含後續營運對高鐵後勤維修產生極大壓力；如何讓高鐵永續經營，是高鐵公司責無旁貸的責任，高鐵也會繼續深化「高鐵2.0」，持續改善車務及站體服務。

台灣高鐵表示，N700ST首組列車運抵台灣後，預計分兩天進行吊掛卸載，隨後利用3天深夜時段，經陸路運送至燕巢總機廠，並展開多項關鍵的營運前準備作業，包括組裝測試及各項安全檢測，規畫於明年7月投入營運，2028年底12組列車全數上線。

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影