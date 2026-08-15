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19:30東部外海規模5.2地震！最大震度3級 雙北等15縣市有感搖晃

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19:30東部外海規模5.2地震！最大震度3級 雙北等15縣市有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

2026年8月15日晚間19時30分16秒左右，臺灣東部海域發生芮氏規模5.2的有感地震，震源深度約66.6公里，屬於淺層地震。震央位於宜蘭縣政府東南東方約52.8公里處，這次地震使宜蘭、花蓮及新北等多個地區有明顯震感。

最大震度3級地區:宜蘭縣、新北市

宜蘭縣南澳鄉、宜蘭市以及新北市汐止區測得最大震度3級。此級震度屬於弱震，幾乎所有人都能感受到搖晃，房屋內碗盤可能響動，懸掛物也有晃動，停放的靜止汽車感覺明顯搖擺。地震時，民眾應保持冷靜，盡量待在安全的室內地方，避免靠近窗戶或其他易碎物品。

震後建議檢查家中建築結構是否有明顯損傷，並注意瓦斯管線和電力設施是否安全。如家中確有損壞，應考慮暫時避難並通知相關單位處理。在未有明確指示前，不要使用電梯或隨意外出，以策安全。

最大震度2級地區:花蓮縣、臺北市、臺中市

花蓮縣、臺北市與臺中市部分地區測得2級震度，屬於輕震。大多數人能感受到搖晃，電燈及其他懸掛物輕微晃動。一般無須特別疏散，但提醒民眾留意後續可能出現的餘震，並做好應變準備。

最大震度1級地區:基隆市、桃園市、南投縣、新竹縣、苗栗縣、臺東縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

上述地區感受到微震，部分靜止狀態下的人員可能隱約感覺到搖晃，無須特別警戒。

本次地震雖無引發重大災害報告，但提醒民眾始終保持防震意識，熟記防震三要訣：「趴下、掩護、穩住」。室內可尋找堅固家具下避難，室外則應遠離危險建築與電線桿。地震後，亦應及時檢查家中設施安全，做好防範餘震的準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

19:30台灣東部海域發生規模5.2有感地震。圖／取自氣象署官網
19:30台灣東部海域發生規模5.2有感地震。圖／取自氣象署官網

宜蘭 南澳 台東 地震

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