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竹市農耕牌濁水炊粉檢出甲醛 北市擴大稽查4通路確認無販售
北市衛生局今天表示，針對新竹市明好企業有限公司的「農耕牌濁水炊粉」檢出甲醛，擴大稽查全聯、好市多等4通路，確認無販售問題產品，並啟動專案抽驗30項產品，檢驗結果待出爐。
台北市衛生局今天發布新聞稿表示，明好企業有限公司販售的「農耕牌濁水炊粉」等產品檢出甲醛，衛生局昨天前往北市3家小北百貨稽查，現場已無販售問題產品，業者也不分批號辦理退貨。
衛生局說明，今天持續針對好市多、全聯、愛買及萬家福擴大稽查，確認無販售問題產品。經查，愛買雖曾販售明好公司非問題批號產品，但業者已於7月30日不分批號預防性下架。
衛生局表示，已啟動「市售米（炊）粉抽驗專案」，針對市售純米粉、調和米粉及炊粉等30件產品擴大抽驗，檢驗結果待出爐，同時將於衛生局官網成立「炊粉專區」，公布稽查及抽驗結果。
衛生局提醒，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999，外縣市民眾請撥02-27208889轉7089。
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