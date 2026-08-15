中國大陸再生醫療發展快 石崇良揭台灣優勢盼年底產本土製劑

2026再生醫療元年啟航，石崇良今出席國際生命科學暨品牌金融高峰論壇表示，中國大陸在再生醫療上快速成長，對台灣是機會也是隱憂，台灣優勢是第1、2期臨床試驗有優勢，也期待最終目標是讓台灣成為亞太的罕病創新治療中心，台灣已成立再生醫療製劑的輔導專案，希望在年底前看到第一批附款許可的再生製劑問世。

石崇良表示，新冠疫情對全球造成巨大衝擊，不過台灣再生醫療真正起步是在新冠疫情期間，完成修訂特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法，讓自體細胞可以進入臨床使用，從單純臨床試驗進入臨床應用。不過過程中仍遇到瓶頸，包含繁瑣程序、擴散效益等。

石崇良說，前年通過再生醫療法跟再生醫療製劑條例，俗稱再生醫療雙法，確定管理架構，採取技術與藥物雙軌制，相較美國及歐盟不同，主要是希望臨床試驗跟產品之間的接軌能夠更快，更有機會使用，技術的進步也出現新的倫理爭議，必須要高度重視。

石崇良表示，疫後解封2023年世界再生醫療聯盟有做相關統計，預估2028年全球精準醫療市場成長變化，市值是11.5%，但今年的預測已經不同，全球再生醫療市場到了2031年，將以34％的速度成長。且2023年以北美市場為主，但今年第一次報告可以看出亞太市場已超越北美，未來全球預估會大幅扭轉，亞太會大幅成長。

這對台灣是機會也是威脅，石崇良說，中國大陸市場成長快速，美國穩定成長中，而大陸發展快速。因此台灣在政策方面要有好的管理模式去引導落地，並要強化第1、2期臨床試驗，但第3期是關鍵，不過台灣人口有限，因此要更精準發展臨床試驗，並銜接上市。

石崇良表示，目前已成立台灣生技醫藥發展基金會，來因應精準醫療的趨勢；另外再生醫療雙法內有關於全民健康保險資料管理條例的資料應用，還有人體生物資料管理條例也同步修正，還要擴大檢體、基因、影像跟臨床資料的資料庫。

石崇良說，在推動再生醫療臨床試驗會朝向「一條龍」發展，包括簡化程序、加速人體研究倫理審查委員會審查、合約標準化、收案數位化等，期待能將申請到收案的時間縮短至180天、甚至100天內。最終目標是讓台灣成為亞太的罕病創新治療中心。

石崇良表示，一樣的CAR-T，如果在台灣來做治療，價格可以降到一半，甚至3分之1，若想讓更多人受惠，必須加快臨床試驗和落地。