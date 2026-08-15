「再生醫療元年」 石崇良盼首批附款許可再生製劑年底前問世

再生醫療為重症病患帶來新希望，衛生福利部長石崇良今天說，今年是台灣「再生醫療元年」，已成立再生醫療製劑的輔導專案，希望在年底前看到第一批附款許可的再生製劑問世。

石崇良出席國際生命科學暨品牌金融高峰論壇，並以「再生醫療法推動與國際接軌」專題演講指出，2023年再生醫療聯盟預估，到了2028年，全球精準醫療市場，市值會成長11.5%，但今年的預測已經不同，全球再生醫療市場到了2031年，將以34%的速度成長。

石崇良表示，過去再生醫療市場以北美為主，但亞洲市場已有大幅變動，去年亞太地區的再生醫療臨床試驗數已反轉，首次超越北美，「這對台灣來說，是機會也是挑戰，因為中國大陸的成長更快速」。

台灣雖然面臨區域競爭，石崇良說，但在第1、2期早期臨床試驗具備高度優質的醫療環境，早期達標之後早期運用，是台灣實施「彎道超車」的關鍵點，現行再生醫療製劑設有附款許可，也就是有了1、2期的結果，就可先行上市，再搜集真實世界數據。

「台灣最厲害的就是cost down，我們可以小而精美。」石崇良表示，一樣的CAR-T，如果是台灣來做治療，價格可以降到一半以上，但若想讓更多人享受到先進的醫療，就必須加快臨床試驗和落地。

為此，衛福部提出「一條龍」服務方針。石崇良表示，目標是將臨床試驗從申請到收案的行政流程，從過去動輒1年的時間，縮短至180天甚至100天內完成，這包含簡化IRB審查、合約標準化及收案數位化，藉此強化台灣在精準臨床試驗上的競爭力。

他說，今年是再生醫療的元年，希望可以在年底之前看到第1批的附款許可，最終目標是讓台灣成為亞太罕見疾病創新治療中心，當精準醫療走向客製化、個人化，台灣將以完善的法規體系與百億生醫發展基金為後盾，結合健保沙盒機制，將生技創新能量放射至全亞太地區。